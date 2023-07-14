Сотни «серых» маршруток на дорогах. Как спасти себе жизнь и предотвратить трагедию?

Тема безопасности маршрутных такси в последнее время настолько популярна в СМИ, что не заметить ее просто невозможно, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более, что каждый из нас хоть раз да пользовался услугами такого транспорта и наверняка задумывался о сохранности своей жизни в случае какого-либо происшествия.

Вновь активно говорить о проблемах безопасности на дорогах заставила трагедия, произошедшая в феврале 2023 года на девятом километре автодороги Смолевичи-Шацк. Там лоб в лоб столкнулись маршрутка и груженый песком МАЗ, авария унесла 13 жизней, двое из которых – дети. Сегодня, спустя почти пять месяцев, прокуратура направила уголовное дело в суд. Водителя самосвала обвинили в нарушениях ПДД и эксплуатации транспортного средства. Однако, если быть до конца справедливыми, то стоит напомнить, что и маршрутка была наполнена людьми сверх нормы.

А вот еще один печальный инцидент. Столичная улица Клары Цеткин. Маршрутка врезалась в столб. Как результат – четыре человека поехали в больницу.

Пролететь перекресток на красный – такие аварии маршруток случаются по всей стране. Вот, например, похожий случай в столице. 54-летний водитель микроавтобуса не остановился на запрещающий сигнал светофора и чуть не сбил женщину на пешеходном переходе. Та, к счастью, отделалась испугом, а вот виновник ДТП получил штраф в размере 20 базовых и лишился на два года прав.