Интернет-акция «За будущее независимой Беларуси» 18 сентября стартовала в стране

Новости Беларуси. «За будущее независимой Беларуси». Интернет-акция под таким названием 18 сентября стартовала по всей стране. А презентация проекта прошла в Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержать молодежь пришли блогеры, спортсмены и мастера пиара в одном лице. Для гостей участники акции устроили фотосессию, главная идея которой -показать Синеокую в лучших ее проявлениях.

Снимки с говорящими хэштегами сразу попадают на страницы соцсетей. Таким образом активисты БРСМ предлагают знакомить активных Интернет- пользователей с достопримечательностями, знаковыми местами и достижениями Беларуси.

Алеся Винник, координатор проекта «За будущее независимой Беларуси»:

Мы проанализировали белорусское информационное пространство и увидели, что очень много деструктивной информации размещается под хэштегами «Беларусь», под хэштегами, посвященным выборной тематике. И мы определили, что как международное сообщество, так и любой гражданин нашей страны, который использует Интернет-пространство, должен знать, что действительно происходит в нашей стране, о том, как молодежь гордится своими достопримечательностями, местами, где они родились, и теми достижениями, которые сегодня есть в области социально-экономического развития нашей страны.