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19 и 20 сентября будет ограничено движение троллейбусов по улице Максима Богдановича

18 сентября 2015 18:42
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Новости Беларуси. В связи с заменой линии электропередач вдоль улицы Широкой 19 и 20 сентября временно ограничат движение троллейбусов по улице Максима Богдановича на участке от Кольцова до площади Бангалор. Вместо привычных  для пассажиров маршрутов, движение 46-го и 53-го троллейбусов организуют от  диспетчерской станции «Малиновка-4» до диспетчерской станции «Карастояновой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

По улицам Мирошниченко, Кольцова, Максима Богдановича и Веры Хоружей пустят временный автобусный маршрут под номером 953.

# общество # Общественный транспорт

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