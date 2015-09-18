19 и 20 сентября будет ограничено движение троллейбусов по улице Максима Богдановича

Новости Беларуси. В связи с заменой линии электропередач вдоль улицы Широкой 19 и 20 сентября временно ограничат движение троллейбусов по улице Максима Богдановича на участке от Кольцова до площади Бангалор. Вместо привычных для пассажиров маршрутов, движение 46-го и 53-го троллейбусов организуют от диспетчерской станции «Малиновка-4» до диспетчерской станции «Карастояновой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По улицам Мирошниченко, Кольцова, Максима Богдановича и Веры Хоружей пустят временный автобусный маршрут под номером 953.