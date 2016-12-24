Сотни Дедов Морозов и Снегурочек: видео главного новогоднего парада страны

Новости Беларуси. Белорусская столица 24 декабря стала центром настоящего волшебства.
Ее главный проспект заполнили сотни сказочных персонажей: Дедов Морозов и Снегурочек.
Чтобы не мешать важной процессии, столичную магистраль пришлось даже перекрыть на время. Ну а сами новогодние герои в сопровождении восторженных минчан и гостей столицы проследовали к главному месту встречи: городской Ратуше, где стартуют новогодние торжества.
Примечательно, что за всем происходящим можно следить на специальных экранах, установленных в городе. Подачу и трансляцию видеокартинки обеспечивает телеканал СТВ.
Ежегодное шествие Дедов Морозов – один из главных атрибутов грядущих праздников.
К этому событию главные сказочные персонажи зимнего сезона начали готовиться, кажется, еще в прошлом декабре. Кто-то шубу новую прикупил, кто-то посох модернизировал.
Алена Сырова, СТВ:
Главный Дедушка Мороз в этом году решил сменить транспортное средство. Вместо прошлогодней автокареты в этом году упряжка с лошадьми. Дедушка, почему?
Дед Мороз:
Потому что Дедушке она больше нравится. Живые лошади! Мы со Снегурочкой решили сделать так, чтобы всем понравилось так же, как и нам. Правда, Снегурочка? Особенно красивая иллюминация у нашей кареты.
Снегурочка:
У Дедушки очень большой автопарк, и каждый год мы выбираем новое средство передвижения.
С особым вниманием к выбору костюмов подошли и многочисленные Снегурочки. Вместо меховых шапок – кокошники, а привычные голубые шубы сменили наряды из чистого серебра.
Серебряная Снегурочка:
Наряд из чистого серебра и снега. Самое главное в Новый год – это здоровье, счастье и много-много солнечных дней!
Всего около 800 Морозов, Снегурочек и Скоморохов преодолели путь в 1,5 километра под восхищенными взглядами прохожих. Вдоль всего маршрута следования колонны буквально негде снежинке было упасть.
Зрители:
Все классно, супер! Спасибо за такой праздник.
Подымает настроение, такая радость, как в детстве.
От эмоций внутри все переворачивается и бурлит.
Для того, чтобы оценить всю красоту шествия и зарядиться новогодним настроением, в эпицентр празднества идти было необязательно. Телекомпания СТВ вела прямую трансляцию на главных экранах города. Так что увидеть колонну сказочных персонажей мог любой желающий.
С нескрываемыми эмоциями делегацию Дедов Морозов и их помощников встречали на площади Свободы.
Кульминацией и без того насыщенного волшебством шествия стала 3D-анимация и новогоднее шоу возле Ратуши.