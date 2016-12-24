Сотни Дедов Морозов и Снегурочек: видео главного новогоднего парада страны

Новости Беларуси. Белорусская столица 24 декабря стала центром настоящего волшебства.

Ее главный проспект заполнили сотни сказочных персонажей: Дедов Морозов и Снегурочек.

Чтобы не мешать важной процессии, столичную магистраль пришлось даже перекрыть на время. Ну а сами новогодние герои в сопровождении восторженных минчан и гостей столицы проследовали к главному месту встречи: городской Ратуше, где стартуют новогодние торжества.

Примечательно, что за всем происходящим можно следить на специальных экранах, установленных в городе. Подачу и трансляцию видеокартинки обеспечивает телеканал СТВ.

Ежегодное шествие Дедов Морозов – один из главных атрибутов грядущих праздников.

К этому событию главные сказочные персонажи зимнего сезона начали готовиться, кажется, еще в прошлом декабре. Кто-то шубу новую прикупил, кто-то посох модернизировал.

Алена Сырова, СТВ:

Главный Дедушка Мороз в этом году решил сменить транспортное средство. Вместо прошлогодней автокареты в этом году упряжка с лошадьми. Дедушка, почему?

Дед Мороз:

Потому что Дедушке она больше нравится. Живые лошади! Мы со Снегурочкой решили сделать так, чтобы всем понравилось так же, как и нам. Правда, Снегурочка? Особенно красивая иллюминация у нашей кареты.

Снегурочка:

У Дедушки очень большой автопарк, и каждый год мы выбираем новое средство передвижения.

С особым вниманием к выбору костюмов подошли и многочисленные Снегурочки. Вместо меховых шапок – кокошники, а привычные голубые шубы сменили наряды из чистого серебра.

Серебряная Снегурочка:

Наряд из чистого серебра и снега. Самое главное в Новый год – это здоровье, счастье и много-много солнечных дней!

Всего около 800 Морозов, Снегурочек и Скоморохов преодолели путь в 1,5 километра под восхищенными взглядами прохожих. Вдоль всего маршрута следования колонны буквально негде снежинке было упасть.

Зрители:

Все классно, супер! Спасибо за такой праздник.

Подымает настроение, такая радость, как в детстве.

От эмоций внутри все переворачивается и бурлит.

Для того, чтобы оценить всю красоту шествия и зарядиться новогодним настроением, в эпицентр празднества идти было необязательно. Телекомпания СТВ вела прямую трансляцию на главных экранах города. Так что увидеть колонну сказочных персонажей мог любой желающий.

С нескрываемыми эмоциями делегацию Дедов Морозов и их помощников встречали на площади Свободы.

Кульминацией и без того насыщенного волшебством шествия стала 3D-анимация и новогоднее шоу возле Ратуши.