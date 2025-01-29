Услышать и помочь – в Совете Республики прошёл личный приём граждан

От проблем с дорогами до земельных споров. В Совете Республики прошел личный прием граждан. Чтобы задать волнующий вопрос Наталье Кочановой, в Минск приехали заявители почти со всех областей. Присутствовали и сами представители власти. Ведь важно рассмотреть ситуации с разных сторон, чтобы сделать объективные выводы и наконец закрыть наболевшую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уроженец Борисовского района рассказал о плохих дорогах в сельской местности, серьезные земельные споры уже несколько лет не утихают среди жителей Слуцка, а вот заявитель из Могилевской области не может получить законно заработанных денег. Все вопросы оперативно были взяты на контроль.

Кристина Троценко, жительница Минска:

Очень рада, что попала к Наталье Ивановне на прием. Я считаю, что необходимы такие приемы, потому что иногда бывают такие вопросы, что невозможно решить где-то, либо тебя не так понимают или еще что-то. А придя сюда, можно сказать свой вопрос и тебе помогут в нем разобраться.

Такая обратная связь помогает представителям государственных органов лучше понимать людей. В свою очередь и население чувствует себя услышанным. Не исключено, что озвученные замечания и предложения на личных приемах могут лечь в основу законодательных актов.