Услышать и помочь – в Совете Республики прошёл личный приём граждан
От проблем с дорогами до земельных споров. В Совете Республики прошел личный прием граждан. Чтобы задать волнующий вопрос Наталье Кочановой, в Минск приехали заявители почти со всех областей. Присутствовали и сами представители власти. Ведь важно рассмотреть ситуации с разных сторон, чтобы сделать объективные выводы и наконец закрыть наболевшую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, уроженец Борисовского района рассказал о плохих дорогах в сельской местности, серьезные земельные споры уже несколько лет не утихают среди жителей Слуцка, а вот заявитель из Могилевской области не может получить законно заработанных денег. Все вопросы оперативно были взяты на контроль.
Кристина Троценко, жительница Минска:
Очень рада, что попала к Наталье Ивановне на прием. Я считаю, что необходимы такие приемы, потому что иногда бывают такие вопросы, что невозможно решить где-то, либо тебя не так понимают или еще что-то. А придя сюда, можно сказать свой вопрос и тебе помогут в нем разобраться.
Такая обратная связь помогает представителям государственных органов лучше понимать людей. В свою очередь и население чувствует себя услышанным. Не исключено, что озвученные замечания и предложения на личных приемах могут лечь в основу законодательных актов.
Елена Мисун, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы открыты для наших граждан, поскольку Совет Республики является органом территориального представительства, то личные приемы являются неотъемлемой частью. Членами Совета республики восьмого созыва в 2024 году проведено почти 600 личных приемов, около 300 прямых телефонных линий.
Личные приемы, телефонные линии, встречи с коллективами и населением – уже традиционные формы работы сенаторов с людьми. По итогам 2024 года в Совет Республики поступило почти 8 тысяч обращений. Каждую ситуация – разбирают индивидуально.