Президент Ирана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масуд Пезешкиан подчеркнул, что активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее.
«Уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде», – подчеркнул Президент Ирана.