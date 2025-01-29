Президент Ирана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масуд Пезешкиан подчеркнул, что активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее.