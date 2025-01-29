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Президент Ирана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

29 января 2025 16:46
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В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масуд Пезешкиан подчеркнул, что активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее.

Президент Ирана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

«Уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде», – подчеркнул Президент Ирана.

# Александр Лукашенко # Масуд Пезешкиан # Беларусь-Иран

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