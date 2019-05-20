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Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке

20 мая 2019 18:36
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Новости Беларуси. Заключительный тур областного конкурса «Семья года Минщины» прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке-1

Звание лучшей и кубок победителя получила семья Ивашко из Несвижского района.

Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке-4

Именно она и представит Минскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который пройдет в октябре.

Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке-6

А чем запомнился областной этап – смотрите в видеоматериале.

Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке-9

Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке-11

Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке-13

# Конкурс # общество # Фотофакт

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