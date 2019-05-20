Названа «Семья года Минщины». Рассказываем про заключительный этап конкурса в Слуцке

Новости Беларуси. Заключительный тур областного конкурса «Семья года Минщины» прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Звание лучшей и кубок победителя получила семья Ивашко из Несвижского района.

Именно она и представит Минскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который пройдет в октябре.