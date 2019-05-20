«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

Новости Беларуси. Шанс на здоровую и полноценную жизнь. Благотворительный детский фэшн-проект прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В показе участвовали около 180 малышей. Они вышли на подиум в одежде уличного стиля и вечерних платьях от известных дизайнеров.

Изюминкой показа стали необычные входные билеты – для того, чтобы насладиться дефиле маленьких моделей, нужно было принести с собой детские вещи и подарить их тем, кто нуждается. Все собранные средства направлены в онкологический центр в Боровлянах.

Анна Ляшенко, организатор благотворительного проекта:

Принимали, собственно, этот сбор, и он с каждым разом растет и растет, что не может не радовать. Потому что это значит, что все наши люди, все наши медийные персоны, журналисты очень отзывчивы к таким серьезным проблемам.

Алеся Стежко, куратор благотворительного проекта:

На самом деле никто не остается равнодушным. Никто никогда не остается в стороне, все помогают и все всегда откликаются.

Елена Кисель:

Когда нас много и каждый по капельке поможет, это выливается в огромные суммы и огромную помощь.