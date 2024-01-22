«Составили портрет туриста». Кто чаще приезжает в Беларусь?

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю что официально составили портрет туриста. Кто он – главный гость Минска?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
В 2023 году мы провели маркетинговое исследование. Как мы проводили? То есть мы, по сути, взяли информацию ряда маркетинговых служб отелей города. Все туристы, которые приходили к нам, поучаствовали в опросе. Сегодня получился портрет: в 2023 году это все-таки гражданин Российской Федерации в основном, небольшой процент, что это женщина. Средний возраст определить более узко не смогли, то есть практически 70 % составляет молодежь либо люди среднего возраста – от 28 до 52 лет. Стоит отметить – это еще одна большая особенность: все-таки это индивидуальный турист. На 70 % практически люди, которые сами организовывали себе поездку в Минск или другие регионы – Гродно, Витебск, Гомель, Могилев.
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