«Совместные планы по развитию». Как Беларусь и Россия сотрудничают в туристической сфере?

Екатерина Забенько, СТВ: Мы очень плотно в этом году, наверное, как никогда работали с российскими регионами по абсолютно разным направлениям, в том числе по туристической сфере. Подписано достаточно много соглашений. С кем уже более тесно налажено взаимодействие?

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Опять же, акцент сделан на города-побратимы Минска, их большое количество – это Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. Конечно же, не только побратимы, но и близлежащие наши соседние города – это Москва и Санкт-Петербург. Соглашения и взаимодействие с ними вполне достойное. Мы видим, что оно дает плоды в темпе роста экспорта туристических услуг, много маркетинговых мероприятий мы провели в данных регионах, на больших международных выставках. Те же официальные делегации посещают Минск, всегда в программу вкладывается презентация туристических возможностей нашей столицы. Пускай это в виде даже обзорной экскурсии по Минску, но восторг он всегда вызывает у этих делегаций.

Екатерина Забенько:

Очень перспективно. Я уверена, что жители этих российских регионов, о которых мы говорим, с огромным удовольствием поедут в Минск. Они и раньше могли посетить столицу Беларуси, но сейчас, когда будет организовано массово и налажено взаимодействие, мне кажется, что взаимный поток туристов увеличится.

Алексей Русакевич:

Конечно. Мы на 2024 год с рядом регионов Российской Федерации (с тем же Нижним Новгородом – городом-побратимом) составляем совместные планы по развитию, продвижению туристических потенциалов городов. Дополнительные акции, маркетинговые мероприятия позволят увеличить потоки из этих регионов. Также позволят нам, минчанам, белорусам, изучить новые возможности регионов Российской Федерации, потому что тоже есть что посмотреть и новое открыть для себя.