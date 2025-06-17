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Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во «дворце»

17 июня 2025 08:58
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Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во «дворце»-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко на семинаре–совещании по вопросам сельского хозяйства отметил важность содержания крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого, корова, образно говоря, должна стоять во дворце», – сказал он.

Ранее Лукашенко в знак признания значимости предложил установить памятник корове. 

Он отметил, что животноводческие фермы должны быть преобразованы в молочно-товарные комплексы (МТК), где строго соблюдаются технологии.

Мероприятие призвано показать передовые методы содержания скота в преддверии совещаний по сохранению поголовья и развитию агропромышленного комплекса в Витебской области.

Глава государства подчеркнул, что производство качественного молока – выгодная отрасль, востребованная за рубежом, и призвал к ответственному подходу к работе.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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