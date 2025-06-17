Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во «дворце»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на семинаре–совещании по вопросам сельского хозяйства отметил важность содержания крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого, корова, образно говоря, должна стоять во дворце», – сказал он.
Ранее Лукашенко в знак признания значимости предложил установить памятник корове.
Он отметил, что животноводческие фермы должны быть преобразованы в молочно-товарные комплексы (МТК), где строго соблюдаются технологии.
Мероприятие призвано показать передовые методы содержания скота в преддверии совещаний по сохранению поголовья и развитию агропромышленного комплекса в Витебской области.
Глава государства подчеркнул, что производство качественного молока – выгодная отрасль, востребованная за рубежом, и призвал к ответственному подходу к работе.