Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во «дворце»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на семинаре–совещании по вопросам сельского хозяйства отметил важность содержания крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого, корова, образно говоря, должна стоять во дворце», – сказал он.

Ранее Лукашенко в знак признания значимости предложил установить памятник корове.

Он отметил, что животноводческие фермы должны быть преобразованы в молочно-товарные комплексы (МТК), где строго соблюдаются технологии.

Мероприятие призвано показать передовые методы содержания скота в преддверии совещаний по сохранению поголовья и развитию агропромышленного комплекса в Витебской области.

Глава государства подчеркнул, что производство качественного молока – выгодная отрасль, востребованная за рубежом, и призвал к ответственному подходу к работе.