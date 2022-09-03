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Новый корпус детского сада открыли в Бресте. Посещать его будут малыши из семей военных

03 сентября 2022 09:02
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Новости Беларуси. Девятый детский сад Бреста в новом учебном году расширил свои площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне состоялось торжественное открытие нового корпуса.

Новый корпус детского сада открыли в Бресте. Посещать его будут малыши из семей военных-1

В двух дополнительных группах, где созданы все условия для обучения и развития, будут заниматься порядка 40 воспитанников. Помещения детского садика расположились на первом этаже общежития 38-й десантно-штурмовой бригады. Буквально за три месяца силами брестских строителей вместе со специалистами Министерства обороны там сделали капитальный ремонт, закупили современную мебель и провели благоустройство территории.

Новый корпус детского сада открыли в Бресте. Посещать его будут малыши из семей военных-3

Примечательно, что детский сад будут посещать малыши из семей военнослужащих Брестского гарнизона.

# Детские сады в Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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