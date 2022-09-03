В сентябре в Беларуси пройдёт акция по благоустройству леса. Поддержать идею сможет каждый

Новости Беларуси. Защитим легкие планеты. Генеральная уборка леса пройдет в сентябре в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране стартует масштабная акция по благоустройству. Кампанию инициировало профильное ведомство.

Поддержать идею сможет каждый. Акция охватит все регионы страны, чтобы одновременно навести порядок на территориях вдоль автомобильных трасс, вблизи населенных пунктов и памятных мест. Работы будут вестись на протяжении нескольких недель. Результатом общих усилий станет чистый лес.