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В сентябре в Беларуси пройдёт акция по благоустройству леса. Поддержать идею сможет каждый

03 сентября 2022 10:08
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Новости Беларуси. Защитим легкие планеты. Генеральная уборка леса пройдет в сентябре в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране стартует масштабная акция по благоустройству. Кампанию инициировало профильное ведомство.

В сентябре в Беларуси пройдёт акция по благоустройству леса. Поддержать идею сможет каждый-1

Поддержать идею сможет каждый. Акция охватит все регионы страны, чтобы одновременно навести порядок на территориях вдоль автомобильных трасс, вблизи населенных пунктов и памятных мест. Работы будут вестись на протяжении нескольких недель. Результатом общих усилий станет чистый лес.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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