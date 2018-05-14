«Сосед откармливает поросят»: каких животных можно заводить на дачном участке?

Новости Беларуси. Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает порядка 30 обращений со всех уголков и углов нашей страны. Суть жалоб и вопросов разнообразна и обширна от плесени в квартире до космических пришельцев. Сегодня мы озвучим в программе «Добро пожаловаться» ряд вопросов юридического характера.

Игнат Леонидов, минчанин:

Хотелось бы уточнить: какую живность разрешено содержать на дачных участках? Мой сосед с весны этого года стал откармливать двух поросят. Слышал от него, что в дальнейших планах – коза и цыплята. Имеет ли он на это право?

Дарина Гулюта, юрист:

Уважаемый Игнат, дачники имеют право содержать на участках декоративных сельскохозяйственных животных.

Однако коров, лошадей и свиней на дачной территории содержать нельзя.