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«Сосед откармливает поросят»: каких животных можно заводить на дачном участке?

14 мая 2018 13:20
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Новости Беларуси. Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает порядка 30 обращений со всех уголков и углов нашей страны. Суть жалоб и вопросов разнообразна и обширна от плесени в квартире до космических пришельцев. Сегодня мы озвучим в программе «Добро пожаловаться» ряд вопросов юридического характера.

Игнат Леонидов, минчанин:
Хотелось бы уточнить: какую живность разрешено содержать на дачных участках? Мой сосед с весны этого года стал откармливать двух поросят. Слышал от него, что в дальнейших планах – коза и цыплята. Имеет ли он на это право?

Дарина Гулюта, юрист:

Уважаемый Игнат, дачники имеют право содержать на участках декоративных сельскохозяйственных животных.

Однако коров, лошадей и свиней на дачной территории содержать нельзя.

# Защита прав потребителей # общество # Дарина Гулюта

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