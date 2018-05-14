Мелодичные вечера, насыщенная интерактивная программа: какими новинками порадует летний музыкально-туристический сезон в Минске?

Новости Беларуси. 15 праздников национальных культур пройдут во время летнего музыкально-туристического сезона в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции на территории Верхнего города. В 2018 году впервые в столицу приедут британские и эстонские музыканты. Представители разных наций представят свои традиции и культуры. Череду событий откроет выставка-ярмарка «Весенний букет». Свои работы представят народные умельцы из всех регионов Беларуси.

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

По традиции в этом году будут проводиться уже полюбившиеся минчанам и гостям города творческие проекты – «Джазовые вечера у Ратуши», «Классика у Ратуши». В этом году заявлены на участие как белорусские музыканты, творческие коллективы, так и исполнители из других стран – США, Германии, России, Польши и других.

В 2018 году в Верхнем городе появилась новая музыкальная площадка для детей, открылся лаунж-дворик, где можно послушать камерную музыку и даже сесть за рояль. В культурном квартале близится к завершению реконструкция улиц Революционной и Комсомольской. Они также будут задействованы в развлекательной программе летних уикендов.