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«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением

14 мая 2018 12:57
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Новости Беларуси. Минчанин Тихон Антух не считает себя папарацци, но поснимать любит. Обычно – на мобильный телефон. Почему мартовская съемка в одном из магазинов довела до МАРТа (Министерства антимонопольного урегулирования и торговли), рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-1

Тихон Антух, минчанин:
18 марта мы с другом посетили магазин «Домашний». Я сфотографировал интересующий меня товар, после чего к нам подошел работник магазина.

Слова женщины повергли парней в шок. И тогда они начали снимать происходящее на мобильный телефон.

«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-3

Заместитель заведующего магазином «Домашний»:
На каком основании вы ходите и фотографируете?

Тихон Антух:
Это общественное место.

Заместитель заведующего магазином:

Где общественное место? Общественное место – это улица!

«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-5

Странно, что работник магазина не знает, что относятся к общественным местам все торговые объекты без исключения, вне зависимости от того, частные они или государственные. Возмущенный Тихон попросил Книгу замечаний и предложений.
Тихон Антух:
По первому требованию не дали.

Дарина Гулюта, юрист:
За непредоставление Книги замечаний и предложений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 10 БВ.
Если потребителю в месте реализации товара не была предоставлена Книга замечаний и предложений, потребителю необходимо обратиться в правоохранительные органы для составления протокола об административном нарушении.

Похоже, что представительница данного магазина имеет слабое представление о правах потребителя. Иначе, чем объяснить следующее поведение?

Заместитель заведующего магазином:

Ваши документы! Если увижу, что фотографируете, я вызову милицию.

Не вызвали. Более того – Книгу замечаний и предложений чуть позже, но предоставили. Тихон детально изложил свою претензию. И через две недели из магазина пришел ответ, в котором молодому человеку объяснили, что он не имел право фотографировать витрину, поскольку последняя является авторским произведением.

«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-7
«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-8
«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-9

Виолетта Брезовская, начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Республики Беларусь:
В письме указано, что это «объект авторского права». То есть это объемно-пространственная конструкция. Но в данном случае нужно понимать, что тогда этот автор должен оформить охрану этого объекта. То есть если мы считаем, что некий стеллаж является авторской разработкой, тогда нужно это соответствующим образом задокументировать и сделать его охраняемым.
Таким образом, МАРТ утверждает, что ответ из магазина, мягко говоря, безграмотно составлен. И фотографировать в торговых заведениях можно.

Виолетта Брезовская:
Проведение фото- и видеосъемки может быть как один из способов получения информации о товаре.

На дверях все эти вывески должны быть удалены – это ограничение прав и свобод конкретной личности.

Вооружившись не только видеокамерами, но и поддержкой МАРТ, корреспонденты СТВ отправились в тот самый магазин.

Заместитель заведующего магазином: 
Видеосъемка запрещена. Это указание дало наше руководство. Там висит запрет.

Ирина Плоцкая, СТВ:
Вы уверены, что она запрещена законом?

Заместитель заведующего магазином: 
А почему нет? Вы у меня разрешения спросили на видеосъемку?!

Ирина Плоцкая, СТВ:
Сказали, что у вас есть уполномоченное лицо, которое имеет право давать комментарии.

Заместитель заведующего магазином: 
Да, сейчас пригласим сюда.

«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением-11

Так и не позвала, и через 15 минут к нам снова вышла уже изменившаяся в лице заместитель заведующего магазином.Заместитель заведующего магазином:

Видеосъемку производить не запрещено. Снимем запрет сегодня, а может быть завтра. Когда будет дан сигнал сверху.

С момента посещения Тихоном магазина прошло более 50 дней. Резюмируем:

вывеска о запрете фото и видеосъемке продолжает оставаться на дверях заведения, но для простачков.

Остальные должны знать твердо: в Беларуси фото- и видеосъемку можно вести во всех местах, открытых для общего посещения. В том числе, в салонах красоты, на рынках, клубах, ресторанах, стадионах. Если вас грубо останавливают, попробуйте зафиксировать это и потребуйте Книгу замечаний и предложений, в крайних случаях – вызывайте милицию.

# Защита прав потребителей # Дарина Гулюта

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