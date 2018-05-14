«Если я увижу, что вы фотографируете, вызову милицию»: руководство магазина в Минске назвало витрину авторским произведением

Новости Беларуси. Минчанин Тихон Антух не считает себя папарацци, но поснимать любит. Обычно – на мобильный телефон. Почему мартовская съемка в одном из магазинов довела до МАРТа (Министерства антимонопольного урегулирования и торговли), рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

Слова женщины повергли парней в шок. И тогда они начали снимать происходящее на мобильный телефон.

Тихон Антух, минчанин: 18 марта мы с другом посетили магазин «Домашний». Я сфотографировал интересующий меня товар, после чего к нам подошел работник магазина.

Странно, что работник магазина не знает, что относятся к общественным местам все торговые объекты без исключения, вне зависимости от того, частные они или государственные. Возмущенный Тихон попросил Книгу замечаний и предложений.

Тихон Антух:

По первому требованию не дали.

Дарина Гулюта, юрист:

За непредоставление Книги замечаний и предложений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 10 БВ.

Если потребителю в месте реализации товара не была предоставлена Книга замечаний и предложений, потребителю необходимо обратиться в правоохранительные органы для составления протокола об административном нарушении.

Похоже, что представительница данного магазина имеет слабое представление о правах потребителя. Иначе, чем объяснить следующее поведение?

Заместитель заведующего магазином:

Ваши документы! Если увижу, что фотографируете, я вызову милицию.

Не вызвали. Более того – Книгу замечаний и предложений чуть позже, но предоставили. Тихон детально изложил свою претензию. И через две недели из магазина пришел ответ, в котором молодому человеку объяснили, что он не имел право фотографировать витрину, поскольку последняя является авторским произведением.