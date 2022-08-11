Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение

Новости Беларуси. Эти почти двухметровые желтые цветы – вовсе не украшение полей под Витебском. Сильфия уже оправдала надежды ученых. В перспективе аграрии засеют ей целые гектары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Витебского зонального института сельского хозяйства доказали, что растение богато на сахар и протеин. А значит, в рационе отечественных буренок скоро появится сильфия.

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства:

Комбикорма – дорого, а здесь прямая альтернатива. У каждого в хозяйстве есть, особенно в Витебской области, не совсем удобные места, где не всегда удобно заехать технике. А здесь прямая альтернатива: посеял, и много лет она там будет расти. Приехал за сезон, скосил однократно, двукратно. Стабильно на Витебской области три укоса достаточно продуктивных. Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента. Подробнее здесь.