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Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение

11 августа 2022 16:53
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Новости Беларуси. Эти почти двухметровые желтые цветы – вовсе не украшение полей под Витебском. Сильфия уже оправдала надежды ученых. В перспективе аграрии засеют ей целые гектары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение-1

Сотрудники Витебского зонального института сельского хозяйства доказали, что растение богато на сахар и протеин. А значит, в рационе отечественных буренок скоро появится сильфия.  

Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение-4

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства:  
Комбикорма – дорого, а здесь прямая альтернатива. У каждого в хозяйстве есть, особенно в Витебской области, не совсем удобные места, где не всегда удобно заехать технике. А здесь прямая альтернатива: посеял, и много лет она там будет расти. Приехал за сезон, скосил однократно, двукратно. Стабильно на Витебской области три укоса достаточно продуктивных.  

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Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение-7

Сорт сильфии с говорящим названием «Первый белорусский» уже внесен в реестр Министерства сельского хозяйства. Сейчас идет разработка технического регламента. А тем временем хозяйства не только области, но и страны уже проявили интерес к этой культуре.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Пралич # Олег Равбис # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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