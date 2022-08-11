Муковозчик о собрании беглых в Вильнюсе: весь первый день посвятили кепкам и платьям

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Попросили коротенько прокомментировать сходку беглых в Вильне. Ну, разве что коротенько, потому как говорить, в общем, не сильно есть о чем. Самые яркие события: весь первый день «независимая ни от кого, кроме грантодателей, пресса» посвятила кепкам и платьям, пиджакам и кроссовкам. Это, согласитесь, только потому и оттого, что есть о чем писать. Затем прилюдно поругались лошади – пристяжная из птицы-тройки с коренной. Беглые так давно этого поединка ждали, чтобы воочию, чтобы на одной площадке, чтобы не убежать, что отсутствие лягания и кусания даже вызвало определенное разочарование в зале. Пауки и те разбежались от несбывшихся надежд. И наконец начал заполняться расстрельный список. Что примечательно – кухарка собственноручно вписала туда предателя-культуртрегера, предателя-мента и предателя-вояку. А также коллаборанта, давно в Вашингтоне «работавшего на рептилоидов», как они там сами весело шутят.

Андрей Муковозчик:

Никого жалко не будет. Даже тех их экспертов, которые отмечают: «Нет примеров в нашем регионе – ни в Польше, ни в Румынии, ни в Украине, ни в Прибалтике, чтобы правительство в изгнании (из-за границы) сыграло в событиях существенную роль, совершило какие-то преобразования и сбросило режим». Больше того, эксперты еще и наш с вами режим хвалят. Видимо, насмотревшись всласть на беглых. «Лукашенковские подчиненные реально занимаются в стране конкретным делом, – говорят они. – Они бегают, на жатве какие-то дополнительные меры дисциплины принимают, что-то на отстающих предприятиях делают. Они реально управляют страной». Тут-то и открыл рот предатель-вояка, который раньше помалкивал. Решился. И сразу многое стало понятно, будто на прием к доктору человек пришел. «Я всегда являлся и являюсь законопослушным гражданином. Считаю ли я реальным силовое решение вопроса о стране нашего будущего? Я считаю его реальным». Готовый диагноз – деменция.

Андрей Муковозчик:

«Я никогда не интересовался политикой, никогда не мечтал о карьере политика, а начал только по настоянию моих польских кредиторов». Ну, тут понятно – жадность, алчность, рвачество. Ну и поддался на уговоры общепитовца, который сумел внушить про миссию защитника и спасителя. А это тщеславие и профессиональная нереализованность. «Я вижу будущую свободную Беларусь однозначно как парламентскую республику» – и профессиональная же тупость. Такая непоколебимая. Ибо в парламентскую республику не верят даже сами беглые, особенно глядя друг на друга. А теперь самое интересное. Оказывается, предатель-вояка дважды встречался на прошлой неделе с Зеноном Позняком. И этот, прямо скажем, скурвившийся, потерявший честь бывший офицер докладывает: «У нас с ним произошла договоренность. Я уверен, что он с нами будет, что свой огромный опыт, свои знания он принесет в общую команду для успеха общего дела». И тут не выдержал сам дед Зенон и бахнул: «Гэтае тлумнае самаашуканства сабраных асобаў сапраўды ўражвае. Калектыўная прастрацыя свядомасцi». Но это была только присказка: «Было б лепш, каб гэтую тусоўку ўвогуле ліквідаваць і не гуляцца з ёй», – от души закончил дед Зенон.