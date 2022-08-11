Лукашенко о произволе Литвы и Латвии: «Это не должно безнаказанно пройти»

Новости Беларуси. Эффективное использование мощностей российских портов, строительство собственной грузовой гавани и ответ на политический рэкет прибалтийских соседей. Эти темы 11 августа обсудили в кабинете Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство представило Александру Лукашенко варианты оптимизации наших логистических маршрутов. Главные требования главы государства – использовать любую возможность для перевалки белорусских грузов в России, а также организовать собственную портовую инфраструктуру быстро и с минимальными затратами. Точка, где расположатся наши портовые мощности, уже определена. Об итогах встречи расскажет Ксения Худолей.

Вырваться из санкционной логистической осады – задача не из простых. Но каким бы безвыходным положение не казалось, в нем больше дипломатического флера, чем экономического. Да и море не осушишь. Как, сколько, куда и с кем перевозить белорусские грузы, было поручено продумать правительству. Все исходные есть – и честные партнеры, и маршруты, и перспективы. Лукашенко: выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, Россия открыла для нас двери. Читайте здесь.

Морские просторы Россия открыла для Беларуси как никогда широко, а значит использовать возможность нужно максимально эффективно. Сейчас мы отгружаемся в девяти российских портах на разных морях, по специальным взаимовыгодным тарифам. За полгода Беларусь переправила порядка 2 миллионов тонн различных грузов. И двигаться нужно дальше. Пока отстроится собственный выход к морским трассам, активность отечественных компаний на площадях российских коллег должна расти, подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, невозможно оставить без ответа морской произвол Литвы и Латвии. Белорусские компании не только давали европейским транзитным пунктам значительную часть рабочей загрузки, но и стали крупными акционерами. «Беларуськалий», например, является собственником 30 % акций клайпедского терминала сыпучих грузов. Портовая блокада попросту незаконна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность. Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено.