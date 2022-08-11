12 каналов поставки наркотиков пресечено в Беларуси с начала 2022 года. Почему подростки идут в наркоторговлю?

Новости Беларуси. 12 каналов поставки наркотиков пресечено в Беларуси с начала 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители констатируют – наркоугроза в стране сохраняется, несмотря на предпринимаемые меры.

Преступность увеличилась на 25 %. С развитием глобальной сети наркобизнес все чаще уходит в интернет. Сбыт через цифровые платформы вырос на 95 %. Интерес к запрещенному бизнесу активно проявляют и подростки. В 2022 году с их участием зарегистрировано 86 случаев незаконного оборота психотропных веществ. По сравнению с 2021-м, цифра выросла в два раза.

Александр Давиденко, старший инспектор управления профилактики МВД Беларуси:

Основное направление данного вида преступлений – это сбыт наркотиков. Здесь из 86 совершенных подростками наркопреступлений 65 связаны со сбытом наркотических веществ. Всеми субъектами профилактики проводится большая и масштабная работа по пресечению данного рода преступлений. И в целом всех преступлений и правонарушений.

Юрий Емельяненко, заместитель начальника управления Национального института образования Беларуси:

Наиболее эффективными формами работы с подростками и юношами по формированию наркотического барьера являются дискуссионные и игровые методы работы. Они позволяют максимально активизировать учащихся, вовлечь их в деятельность, помочь им примерить роль, которую играют их сверстники.