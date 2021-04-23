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Александр Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте накануне годовщины аварии на ЧАЭС

23 апреля 2021 19:34
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Новости Беларуси. 35 лет после самой крупной техногенной катастрофы в истории человечества. В преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси вспоминают события апреля 1986-го и тот сложный путь, который наша страна проделала в последующие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы приобрели колоссальный опыт реабилитации земель и ведения хозяйства: от ликвидации чрезвычайной ситуации к возрождению и устойчивому развитию пострадавших территорий.

Традиционно Александр Лукашенко в эти апрельские дни совершает поездки по этим регионам.

23 апреля Президент облетел Гомельскую область на вертолете. 24 апреля уже на восстановленных землях глава государства познакомится с жизнью людей и ходом посевной.

Александр Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте накануне годовщины аварии на ЧАЭС-1

К этому региону особое внимание не первое десятилетие. Пресс-служба главы государства составила карту, где за эти годы побывал Александр Лукашенко.

Причем в районах, которые оказались в наиболее сложной ситуации – Наровлянском, Ельском, Хойникском, Житковичском, Петриковском, Славгородском, Столинском, Быховском, – глава государства побывал не раз и не два. Всего было совершено около 50 поездок на пострадавшие территории.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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