Александр Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте накануне годовщины аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 35 лет после самой крупной техногенной катастрофы в истории человечества. В преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси вспоминают события апреля 1986-го и тот сложный путь, который наша страна проделала в последующие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы приобрели колоссальный опыт реабилитации земель и ведения хозяйства: от ликвидации чрезвычайной ситуации к возрождению и устойчивому развитию пострадавших территорий.

Традиционно Александр Лукашенко в эти апрельские дни совершает поездки по этим регионам.

23 апреля Президент облетел Гомельскую область на вертолете. 24 апреля уже на восстановленных землях глава государства познакомится с жизнью людей и ходом посевной.