Прямой эфир

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку

23 апреля 2021 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не хочу быть поваром, буду трактористом. Точнее трактористкой. В Оршанском аграрном колледже азы этой профессии постигает девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вместе с ней – полторы сотни молодых людей. Устойчивый спрос на профессию – результат предложений от предприятий сельского хозяйства.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-1

В Витебской области сегодня открыты более 400 вакансий трактористов. Предлагаемая заработная плата доходит до 2 тысяч рублей.

О тех, кто хочет работать на земле, расскажет Виктор Пралич.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-4

Оршанский аграрный колледж – одно из ведущих учреждений севера страны по подготовке кадров для аграрно-промышленного комплекса региона. Сегодня здесь получают первую профессию почти 600 молодых людей.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-7

Михаил Шуминский, директор Оршанского государственного аграрного колледжа:
Мы готовим и агрономов, и экономистов, и управленцев, и лесников. Сейчас важная специальность для сельского хозяйства – работать на роботизированных фермах.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-10

Последнее время, особенно это коснулось аграрных колледжей региона, большое внимание уделяется, само собой, теории, но увеличены часы и практических занятий, в том числе и на современной технике. Весенне-полевые работы – самое время отточить навыки.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-13

Виктор Пралич, корреспондент:
Учебное хозяйство Оршанского аграрного колледжа сегодня насчитывает более 400 гектаров. Поля засеивают различными культурами. Выручка от урожая идет на модернизацию материально-технической базы учреждения.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-16

Детское увлечение техникой и сельской жизнью привело Анну в Оршанский аграрный колледж на квалификацию «тракторист-машинист».

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-19

С фамилией Железняк она ловко управляет железным конем BELARUS-1523. Еще при подаче документов ей предлагали пойти на повара.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-22

Но Анна решила: если и пробовать что-то новое, то точно не из кулинарных дел.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-25

Анна Железняк, студентка Оршанского государственного аграрного колледжа:
Когда я села одна, было страшно. Как и в первый раз, когда я с мастером садилась, – было очень страшно, потому что не знала где что. А потом привыкла со временем и, в принципе, я себя комфортно чувствую за рулем. Это нормально. Ничего такого сверхъестественного нет, что девушка за рулем едет, тем более трактора.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-28

Поля учхоза – не единственные, где закрепляют теорию будущие специалисты. С распростертыми руками ждут ребят и на местных передовых предприятиях, которые для многих становятся и первым рабочим местом.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-31

Виктор Казакевич, управляющий учебным хозяйством Оршанского государственного аграрного колледжа:
Раз пришли сюда, значит, хотят освоить эту профессию: и тракториста, и водителя автомобиля, и слесаря, и на «Амкодоре» чтобы научиться работать. Конечно, это большое дело. Очень много ребят, которые трудолюбивые, и они хотят работать в сельском хозяйстве.

«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку-34

Поступком Анны Железняк, по-другому и не назовешь – получить далеко не девичью профессию тракториста – вдохновилась школьница из Ореховска. Заявление на поступление в Оршанский колледж уже подала.

# Образование в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Михаил Шуминский # Анна Железняк # Виктор Казакевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте накануне годовщины аварии на ЧАЭС
23 апреля 2021 19:34

Александр Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте накануне годовщины аварии на ЧАЭС

​Заработано свыше 10 млн рублей. Белстат подвёл итоги республиканского субботника
23 апреля 2021 18:09

​Заработано свыше 10 млн рублей. Белстат подвёл итоги республиканского субботника

«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров
23 апреля 2021 17:54

«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров