«Я себя комфортно чувствую за рулём». Белоруска рассказывает, почему решила выучиться на трактористку

Новости Беларуси. Не хочу быть поваром, буду трактористом. Точнее трактористкой. В Оршанском аграрном колледже азы этой профессии постигает девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вместе с ней – полторы сотни молодых людей. Устойчивый спрос на профессию – результат предложений от предприятий сельского хозяйства.

В Витебской области сегодня открыты более 400 вакансий трактористов. Предлагаемая заработная плата доходит до 2 тысяч рублей. О тех, кто хочет работать на земле, расскажет Виктор Пралич.

Оршанский аграрный колледж – одно из ведущих учреждений севера страны по подготовке кадров для аграрно-промышленного комплекса региона. Сегодня здесь получают первую профессию почти 600 молодых людей.

Михаил Шуминский, директор Оршанского государственного аграрного колледжа:

Мы готовим и агрономов, и экономистов, и управленцев, и лесников. Сейчас важная специальность для сельского хозяйства – работать на роботизированных фермах.

Последнее время, особенно это коснулось аграрных колледжей региона, большое внимание уделяется, само собой, теории, но увеличены часы и практических занятий, в том числе и на современной технике. Весенне-полевые работы – самое время отточить навыки.

Виктор Пралич, корреспондент:

Учебное хозяйство Оршанского аграрного колледжа сегодня насчитывает более 400 гектаров. Поля засеивают различными культурами. Выручка от урожая идет на модернизацию материально-технической базы учреждения.

Детское увлечение техникой и сельской жизнью привело Анну в Оршанский аграрный колледж на квалификацию «тракторист-машинист».

С фамилией Железняк она ловко управляет железным конем BELARUS-1523. Еще при подаче документов ей предлагали пойти на повара.

Но Анна решила: если и пробовать что-то новое, то точно не из кулинарных дел.

Анна Железняк, студентка Оршанского государственного аграрного колледжа:

Когда я села одна, было страшно. Как и в первый раз, когда я с мастером садилась, – было очень страшно, потому что не знала где что. А потом привыкла со временем и, в принципе, я себя комфортно чувствую за рулем. Это нормально. Ничего такого сверхъестественного нет, что девушка за рулем едет, тем более трактора.

Поля учхоза – не единственные, где закрепляют теорию будущие специалисты. С распростертыми руками ждут ребят и на местных передовых предприятиях, которые для многих становятся и первым рабочим местом.

Виктор Казакевич, управляющий учебным хозяйством Оршанского государственного аграрного колледжа:

Раз пришли сюда, значит, хотят освоить эту профессию: и тракториста, и водителя автомобиля, и слесаря, и на «Амкодоре» чтобы научиться работать. Конечно, это большое дело. Очень много ребят, которые трудолюбивые, и они хотят работать в сельском хозяйстве.