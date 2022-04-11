Соорудят плавающий остров для пернатых. Вот как в Минске заботятся о птицах

Новости Беларуси. Чем отличается скворечник от синичника и как правильно делать гнезда для ушастых сов? Очередной зеленый урок в начальной школе № 112 посвящен крылатым жителям нашей столицы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Вот такой домик, который похож на часть дерева. Как дупло. Сюда залетает птичка, может строить себе гнездо. Кстати, это отверстие называется леток. Принято вывешивать домики для птиц в весеннее время, потому что как раз некоторые виды возвращаются с юга, прилетают и не могут найти себе жилья. Наши эти домики, особенно домики для мухоловок, очень важны для них. Весенний период сегодня является оптимальным. Причем мы установили два периода, когда весной лучше развешивать. Первый этап – конец марта, но дело в том, что некоторые перелетные птицы прилетают уже в середине апреля, а некоторые домики уже заняты. Чем больше домиков – тем лучше. Птичьи общежития пользуются спросом даже зимой: в холодное время свободные квартиры арендуют воробьи. А вот желтоклювые перелетные давно вернулись с юга и весело порхают стайками с дерева на дерево. Не поздно ли мастерить деревянные апартаменты для них?

Руслан Шайкин:

Лучше развешивать домики как можно раньше, но теперь мы видим, что немножко похолодало, поэтому скворцы точно не заняты строительством гнезда. Если сейчас повесим домик, это будет не поздно. Птицы его найдут обязательно. Кстати, в природе бывают не очень хорошие для птичек случаи, когда, например, ураган может свалить какое-то дерево с домиком для птиц. Птички, лишившись своего гнезда, начинают искать новенькое. А тут как раз вывешен новый домик нами, для них это очень полезно. Поэтому всю весну можно развешивать домики, птички их найдут и будут нам очень благодарны. Но если скворечники мы можем наблюдать в любом дворе, то гнездовья для ушастых сов – что-то новенькое. Руслан Шайкин:

Это гнездо повесить не на самую верхушку, а на среднюю часть на елку, в нем часто поселяется ушастая сова. А если повесить совсем высоко на дерево, на сосну, то может поселиться сокол – пустельга.

Почему же ночные хищницы нуждаются в теплом укрытии? Оказывается, совы настолько заняты поиском грызунов, что у них попросту нет времени строить себе жилье. И тогда они занимают пустующие «квадраты» других птиц – например, серых ворон. Руслан Шайкин:

Гнездовые корзины мы развешиваем для ушастых сов прямо в Минске, потому что в Минске эти совы тоже живут. Сейчас вывешивали в лесопарке «Ангарская», в городе птиц висят гнездовые корзины, на экологической тропе в Чижовке. Буквально недавно было мероприятие, на котором собрались и дети, и взрослые, была целая команда заинтересованных людей, мы все вместе плели гнездовые корзины, одну тогда и повесили, остальные корзины мы распределяем в пределах города, развешиваем в разных местах, чтобы совы имели возможность найти себе жилье. Чтобы соорудить такое плетеное чудо, потребуется немало сил и терпения. А еще – охапка ивовых прутьев и бечевка. Утеплить жилище можно прошлогодними листьями, смешанными с землей. Но под руководством опытного педагога настоящий квест превращается в веселый мастер-класс, к которому с удовольствием присоединяются юные бердвотчеры.

Руслан Шайкин:

Протягиваем через боковые, здесь веточка снаружи, значит здесь мы ее протягиваем внутри и наоборот. Поняли? Технология производства ясна. Теперь не лишним будет узнать, куда нужно вешать гнездовые корзины, чтобы совушки смогли облюбовать себе дом.

Руслан Шайкин:

Желательно повыше, все-таки птички любят покой. Сразу хочу сказать, что направление это достаточно новое в отличие от скворечников, поэтому совы еще присматриваются. Некоторые корзины они заселяют, а некоторые нет. Но известно, что у некоторых сов и хищных птиц бывает даже несколько гнезд. В одном они живут и выводят потомство, а второе считается запасным. Поэтому бывает так, что мы повесили пять гнездовых корзин для ушастых сов и пять пар прямо поселились. Надо быть к этому готовыми. То есть там может вообще одна пара жить и периодически посещать все пять. Просто делая эти пять гнездовых корзин, мы даем сове возможность выбрать самое оптимальное гнездо, которое полностью соответствует ее требованиям, которые она предъявляет к этой гнездовой корзине. С хищниками и пичужками разобрались. А как поживают водоплавающие представители крылатого мира? Спойлер – совсем скоро в столице появится птичий остров на плаву.

Руслан Шайкин:

Идея плавающего острова для птиц на Чижовском водохранилище возникла неслучайно. Южная часть Чижовского водохранилища в какое-то время была заросшей тростником, удобное место для рыболовов, немного дикое, которое для природы очень даже полезно и важно. Теперь там создаются новые экологические тропы. Зачастую, когда там больше людей отдыхает на берегу водохранилища, то некоторым водоплавающим птицам, которые жили по берегам в тростнике, уже не хватает места для гнездования. Мы придумали, чтобы было хорошо и людям, и птицам, для людей остается экологическая тропа, а островок на середине водохранилища становится местом, где могут поселиться водоплавающие птицы, которым не так комфортно будет жить на побережье.

Планируется, что искусственная насыпь станет самой крупной в Минске и окрестностях. Впервые подобный проект был реализован в микрорайоне Лебяжий. Руслан Шайкин:

Мы его сделаем достаточно большим по площади. Одно место хотим засыпать песочком, где чайки-крачки будут. Второе место выложить частично травой, грунтом. Если у нас все хорошо сложится, есть у нас такая мечта: часть этого островка, небольшой уголочек сделать береговым обрывом, сделать там гнездовую камеру для зимородка. Ну а полюбоваться редкой птичкой можно будет с берега, где установят целую наблюдательную базу.

Руслан Шайкин:

Наблюдательная площадка по наблюдению за птицами, где будет стационарный бинокль стоять, где будет специальная беседка, стенды по изучению птиц. Может, даже на некоторых из них можно будет нажать на кнопку и слышать голос птицы в режиме реального времени. Мы их называем поющими стендами. Этот островок станет хорошим объектом для наблюдения, поэтому идея возникла неслучайно. Пока мы будем делать этот островок в этом году, там поселятся птички. А уже летом мы сможем за ними успешно понаблюдать с нашей новой эксклюзивной наблюдательной площадки за птицами. Так что планы грандиозные. А помочь их осуществить можете и вы: принять участие в создании острова для пернатых приглашают всех желающих. Вот такое насыщенное занятие получилось. Ну а что ребятам запомнилось больше всего и каких птиц удалось увидеть в живой природе – давайте спросим прямо сейчас.

София Рыжая:

Я видела дубоноса, королька, основных птиц – воробей, ворона. Мы все их видели. Ласточки, даже сов видела. – Ты когда-нибудь делал домики для птиц?

Никита Медушевский:

Да, мы с дедушкой очень любим конструировать, делаем домики для птиц. Летом построим дом, на него тоже повесим домики для птиц. Буду за ними наблюдать.

Милана Зулева:

Это очень веселый урок, даже скучать времени нет, можно узнать много нового о природе, даже чего многие не знали.