«Белнефтехим» перестраивает рынки сбыта. Ставка на Россию и Азию

Новости Беларуси. В условиях санкционного давления предприятия концерна «Белнефтехим» перестраивают рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка на Российскую Федерации и страны Юго-Восточной Азии. Об этом 11 апреля заявил во время встречи с журналистами председатель концерна Андрей Рыбаков. Что касается внутреннего рынка, концерн намерен сохранить поэтапную стратегию ценообразования, несмотря на рост стоимости нефти на мировых рынках.

С политикой экономических ограничений и сдерживания «Белнефтехим» столкнулся еще в 2007 году, тогда это не привело к обвальным процессам. Опыт стимулирует искать новые возможности и реагировать системно. В 2021 году США санкции возобновили, а страны коллективного Запада к ним присоединились. Несмотря на это, по тому же году экспортные поставки концерна выросли в полтора раза.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Мы меняем свою стратегию, исходя из тех возможностей и ограничений, которые существуют. Мы диверсифицируем рынки. Прежде всего делая упор на вектор ближайших соседей наших восточных. Это Российская Федерация, Юго-Восточная Азия и другие страны, где не поддались санкционной истерии, где наши товары котируются как по качеству, так и по ценовому фактору.

Переход на национальную валюту в расчетах с Россией прошел успешно. Конечная цель – ценообразование в российских рублях, отметили в «Белнефтехим».