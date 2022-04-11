«Белнефтехим» перестраивает рынки сбыта. Ставка на Россию и Азию
Новости Беларуси. В условиях санкционного давления предприятия концерна «Белнефтехим» перестраивают рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка на Российскую Федерации и страны Юго-Восточной Азии. Об этом 11 апреля заявил во время встречи с журналистами председатель концерна Андрей Рыбаков. Что касается внутреннего рынка, концерн намерен сохранить поэтапную стратегию ценообразования, несмотря на рост стоимости нефти на мировых рынках.
С политикой экономических ограничений и сдерживания «Белнефтехим» столкнулся еще в 2007 году, тогда это не привело к обвальным процессам. Опыт стимулирует искать новые возможности и реагировать системно. В 2021 году США санкции возобновили, а страны коллективного Запада к ним присоединились. Несмотря на это, по тому же году экспортные поставки концерна выросли в полтора раза.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Мы меняем свою стратегию, исходя из тех возможностей и ограничений, которые существуют. Мы диверсифицируем рынки. Прежде всего делая упор на вектор ближайших соседей наших восточных. Это Российская Федерация, Юго-Восточная Азия и другие страны, где не поддались санкционной истерии, где наши товары котируются как по качеству, так и по ценовому фактору.
Переход на национальную валюту в расчетах с Россией прошел успешно. Конечная цель – ценообразование в российских рублях, отметили в «Белнефтехим».
Светлана Гурина, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Это не только позволяет нам своевременно и безопасно проводить платежи. Но также способствует минимизации рисков, связанных с курсовыми колебаниями валют, и снижение издержек во внешнеторговых операциях. Мы рассчитываем и уверены, что в ближайшей перспективе объемы расчетов в национальных валютах с нашими контрагентами из дружественных государств будут возрастать.
Кроме того, к 2025 году готовится международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, где каждый из участников получит равные условия в торговле и участия в инвестиционных проектах. В 2022 году концерн «Белнефтехим» отмечает свое 25-летие. Объединение позволило выйти из кризиса 90-х годов, увеличить глубину переработки нефти до 90 % и наладить выпуск продукции мирового качества. Сегодня на предприятиях «Белнефтехима» работают более 80 тысяч человек.