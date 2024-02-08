Беларусь увеличит поставку медикаментов в Узбекистан

Одно из самых перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Узбекистана – фармацевтика. Между странами налажены прочные связи в сфере поставки медпрепаратов. Сегодня к нашим партнерам отправлена крупная партия кровезаменителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В структуре экспорта одного из ведущих фармпредприятий Беларуси Узбекистан занимает второе место. Большой популярностью здесь пользуются наши инфузионные растворы и антибиотики. Сейчас идет активное обсуждение вопросов создания нашего производства на территории Узбекистана.

Ирина Новик, заместитель генерального директора по экономике и финансам фармацевтического предприятия

В настоящее время с рядом контрагентов из Республики Узбекистан прорабатывается вопрос организации дальнейшей совместной деятельности. В том числе путем локализации производства белорусских препаратов на территории Республики Узбекистан. Основная цель – насыщение рынка Узбекистана высокоэффективными лекарственными препаратами, произведенными на территории Республики Беларусь.

Более 30 стран закупают лекарства отечественного производства. Наши медикаменты востребованы в Китае, странах СНГ и даже на Африканском континенте. За последние пять лет экспорт фармпродукции вырос почти в полтора раза.