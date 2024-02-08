Кассероль с сыром и брюссельской капустой. Рецепт завтрака от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас кассероль с сыром и брюссельской капустой. Для этого блюда нам понадобится брюссельская капуста, сыр, яйца, масло, горчица и панировочные сухари.

Приступаем к приготовлению. Предварительно брюссельскую капусту я отварил, буквально минуту после закипания отвариваем и достаем из воды. Дальше мы берем куриные яйца и 200 граммов сыра твердого. Натираем сыр на мелкую терку. Сыр можно использовать любой. Кассероль – это одновременно и название блюда, и посуды, в которой оно подается. Посуда может быть стеклянная, керамическая, чугунная. Мы сегодня используем чугунную. Во многих кулинарных книгах кассеролем называют запеченное блюдо, напоминающее рагу. Перемешиваем. Также понадобится одна столовая ложка горчицы. Немного оливкового масла и панировочные сухари. Все это смешиваем.

Добавляем брюссельскую капусту. Тщательно перемешиваем. Добавляем немного перца, соли. Все готово. Осталось только это запечь. Предварительно разогрел форму и сейчас буду перекладывать все туда. Добавляем в нашу форму для запекания немного масла, перекладываем капусту с сыром. Помимо необычного внешнего вида и приятного вкуса, брюссельская капуста еще очень полезна. Она содержит очень много микроэлементов и витаминов. Она способствует нормализации пищеварения и благотворно влияет на работу сердца и ЖКТ.