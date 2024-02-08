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Гродненские таможенники изъяли 85,5 кг опасного психотропа

08 февраля 2024 14:23
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Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии опасного психотропного вещества. Наркотики в нашу страну намеревался доставить гражданин Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские таможенники изъяли 85,5 кг опасного психотропа-1

Его поведение вызвало подозрения у правоохранителей, и не напрасно. Легковушка была буквально напичкана наркотиками. В ходе обыска таможенники изъяли более 85 килограммов психотропного вещества. Такого количества хватило бы на 300 тысяч доз. Литовца задержали. Ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

# Наркотики # общество

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