Гродненские таможенники изъяли 85,5 кг опасного психотропа

Его поведение вызвало подозрения у правоохранителей, и не напрасно. Легковушка была буквально напичкана наркотиками. В ходе обыска таможенники изъяли более 85 килограммов психотропного вещества. Такого количества хватило бы на 300 тысяч доз. Литовца задержали. Ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.