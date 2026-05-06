Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

9 мая 2021 года Як-130 выполнял учебный полет над Барановичами. В кабине майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Внезапно машина потеряла управление. Руководитель полетов несколько раз дал команду катапультироваться. Они могли спастись, но внизу жилые кварталы. Экипаж принял решение увести самолет в сторону от домов. От аварии до падения всего минута, оба летчика погибли. Посмертно им присвоили звание Героев Беларуси.

Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:

Конечно, я как режиссер игрового, художественного кино что-то вносил. Он рассказывал, что они ездили в баню на велосипедах. Я не просто показал, что они едут на велосипеде в баню. Я там сделал маленькую сцену с развитием, кульминацией даже. Совершенно неожиданно там получилось падение главного героя. Я не собирался, чтобы он падал. Он случайно упал, но мы это поставили в кадр как предзнаменование, наверное. Потому что это действие происходит как бы 18 мая, а на следующий день произошла трагедия. Конечно, ответственность перед родственниками очень была важным таким стимулом сделать хорошо.

Чувство невесомости, колоссальные перегрузки, падение в бездну. Чтобы максимально реалистично восстановить события того рокового дня, съемочная группа часами консультировалась с профессиональными летчиками. Каждый маневр, каждый кадр в кабине – все оттачивали до деталей.