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Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»

06 мая 2026 12:50
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»-2

9 мая 2021 года Як-130 выполнял учебный полет над Барановичами. В кабине майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Внезапно машина потеряла управление. Руководитель полетов несколько раз дал команду катапультироваться. Они могли спастись, но внизу жилые кварталы. Экипаж принял решение увести самолет в сторону от домов. От аварии до падения всего минута, оба летчика погибли. Посмертно им присвоили звание Героев Беларуси.

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»-4

Сценарий фильма «Одно на двоих» переписывали десятки раз. Главным консультантом выступил отец Андрея, полковник запаса, военный летчик-снайпер Владимир Ничипорчик.

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»-6

Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:
Конечно, я как режиссер игрового, художественного кино что-то вносил. Он рассказывал, что они ездили в баню на велосипедах. Я не просто показал, что они едут на велосипеде в баню. Я там сделал маленькую сцену с развитием, кульминацией даже. Совершенно неожиданно там получилось падение главного героя. Я не собирался, чтобы он падал. Он случайно упал, но мы это поставили в кадр как предзнаменование, наверное. Потому что это действие происходит как бы 18 мая, а на следующий день произошла трагедия. Конечно, ответственность перед родственниками очень была важным таким стимулом сделать хорошо.

Чувство невесомости, колоссальные перегрузки, падение в бездну. Чтобы максимально реалистично восстановить события того рокового дня, съемочная группа часами консультировалась с профессиональными летчиками. Каждый маневр, каждый кадр в кабине – все оттачивали до деталей.

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»-8

Иван Павлов:
В разговоре с летчиками мы пытались максимально снять живых кадров, подвешивать камеру куда-то на самолет. В фильме много неба. Мы много сняли полетов. Много сняли, когда самолет через облака, над облаками. Я даже сидел с камерой, когда в планере летали. Планер делал элементы пилотажа. Но ощущение, когда пролетает на высоте 50 метров над тобой этот самолет в реальности гораздо круче, чем на экране. Мы там пытались звуком и эффектами. Надо кино смотреть с первых рядов, тогда будет эффект больше от полетов.

Подробности в видео.

# Иван Павлов # Беларусьфильм # Кино

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