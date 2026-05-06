Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»
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9 мая 2021 года Як-130 выполнял учебный полет над Барановичами. В кабине майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Внезапно машина потеряла управление. Руководитель полетов несколько раз дал команду катапультироваться. Они могли спастись, но внизу жилые кварталы. Экипаж принял решение увести самолет в сторону от домов. От аварии до падения всего минута, оба летчика погибли. Посмертно им присвоили звание Героев Беларуси.
Сценарий фильма «Одно на двоих» переписывали десятки раз. Главным консультантом выступил отец Андрея, полковник запаса, военный летчик-снайпер Владимир Ничипорчик.
Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:
Конечно, я как режиссер игрового, художественного кино что-то вносил. Он рассказывал, что они ездили в баню на велосипедах. Я не просто показал, что они едут на велосипеде в баню. Я там сделал маленькую сцену с развитием, кульминацией даже. Совершенно неожиданно там получилось падение главного героя. Я не собирался, чтобы он падал. Он случайно упал, но мы это поставили в кадр как предзнаменование, наверное. Потому что это действие происходит как бы 18 мая, а на следующий день произошла трагедия. Конечно, ответственность перед родственниками очень была важным таким стимулом сделать хорошо.
Чувство невесомости, колоссальные перегрузки, падение в бездну. Чтобы максимально реалистично восстановить события того рокового дня, съемочная группа часами консультировалась с профессиональными летчиками. Каждый маневр, каждый кадр в кабине – все оттачивали до деталей.
Иван Павлов:
В разговоре с летчиками мы пытались максимально снять живых кадров, подвешивать камеру куда-то на самолет. В фильме много неба. Мы много сняли полетов. Много сняли, когда самолет через облака, над облаками. Я даже сидел с камерой, когда в планере летали. Планер делал элементы пилотажа. Но ощущение, когда пролетает на высоте 50 метров над тобой этот самолет в реальности гораздо круче, чем на экране. Мы там пытались звуком и эффектами. Надо кино смотреть с первых рядов, тогда будет эффект больше от полетов.
Подробности в видео.