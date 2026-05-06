Новый мост через Сож возводят в Ветковском районе

В Ветковском районе возводят новый мост через Сож. Объект на 21-м километре трассы Гомель-Ямное называют жизненно важным: он не просто свяжет райцентр с областью, но и разгрузит интенсивное российское направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переправа, отслужившая более полувека, уже не справляется с нагрузками, теперь новую строят буквально с нуля. 537 метров в длину и 20 в высоту. Это будет современная двухполосная трасса шириной более 10 метров с удобными тротуарами для пешеходов. В отличие от своего предшественника из 1960-х, новый мост без труда примет любые большегрузы, открыв новые возможности для экономики и логистики региона. Сейчас на объекте задействовано около 50 строителей и десятки единиц техники.

Алексей Жилицкий, старший прораб мостостроительного управления №4 предприятия «Мостострой»:

Смонтированы железобетонные пролеты строения, устроили выравнивающий слой. Сейчас у нас там идет шлифовка, подгрунтовка, то есть устройство гидроизоляции в дальнейшем, бортовой камень, плитка. Дорожники устраивают струенаправляющие дамбы. Сопутствующие работы – перенос сетей, устройство канализаций.

Берега Сожа уже соединены металлоконструкцией весом в 1200 тонн. Эти работы оказались одним из самых сложных и ответственных этапов.