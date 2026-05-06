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Шквалы до 20 метров в секунду! Беларусь накрыла грозовая полоса

06 мая 2026 06:40
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Ночью Беларусь накрыла грозовая полоса: местами фиксировались шквалы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают: именно такие порывы чаще всего приводят к обрывам линий электропередачи, падению деревьев и локальным подтоплениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шквалы до 20 метров в секунду! Беларусь накрыла грозовая полоса-2

В МЧС подчеркивают: во время грозы важно оставаться в помещении, закрывать окна, отключать электроприборы и избегать контакта с электропроводкой. Автомобилистам лучше пережидать непогоду в салоне машины, не под деревьями. 6 мая днем атмосферный фронт остается малоподвижным. По северо‑западной половине страны – кратковременные дожди и грозы, местами снова порывистый ветер. Утром возможен слабый туман. Температура – от +16 на севере до +31 градусов по югу. Весна идет своим курсом и, как писал Тютчев, «люблю грозу в начале мая», но синоптики и спасатели советуют все же относиться к ней с осторожностью.

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