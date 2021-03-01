Солнечный 11-летний цикл. В какие дни в марте ожидать самые сильные магнитные бури?

Новости Беларуси. На ночь с 1 на 2 марта придется пик мощной магнитной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемый корональный выброс массы. Его воздействие мы будем ощущать на протяжении месяца. Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите. А будут ли ощущать последствия земляне? Подробности у Вероники Кудринецкой.

Последние три года солнечный цикл затухал и вспышки были редкими, но осенью начался новый 11-летний круговорот. Выброс лишней энергии над областью темных пятен вырвал из короны Солнца часть плазмы. Потоки плазмы, как град тепличную пленку, сотрясают магнитную сферу Земли, единственную защиту от космического хаоса и солнечного излучения, в которую заключена хрупкая биосфера.

Александр Шимбалев, преподаватель астрономии БГПУ имени М. Танка:

Некоторые частицы за 8 минут доходят, а солнечный ветер – 1,5-5 суток. Происходит возмущение в магнитосфере, и мы ощущаем на себе какие-то возмущения в магнитном поле. Есть, например, магнитные бури, которые вызваны коронарными выбросами. Но есть бури, которые вызваны коронарными дырами, когда Солнце совсем не активно, пассивно.