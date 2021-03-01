На первый раз простят? Вот что изменилось в КоАП для несовершеннолетних

Новости Беларуси. Первый день весны принес белорусам ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Они принимались после широкого общественного обсуждения.

В КоАП повышена ответственность родителей. То, что мамам и папам надо чаще обращать внимание на то, чем занимаются их дети, уверен инспектор ИДН Вадим Дердюк. За 10 лет службы он повидал разного. И трудных подростков, и их родителей – а следом и их браваду, и их раскаяние. «Выход в свет» нового законодательного документа – действительно знаково. Вместо 16 составов преступления осталось шесть, вместо одной статьи – целая глава. Лояльный подход к самым юным правонарушителям. Особенно к тем, кто оступился впервые. Раньше мелкая кража конфет на спор из супермаркета или драка в школе могли «поправить» биографию и закрыть ход, например, в вуз. Сейчас иначе.

Вадим Дердюк, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Московского РОВД Бреста:

Сразу не разобравшись, бегут, пишут заявление в милицию. А дети учатся в одном классе. То есть один родитель не думает о последствиях для такого же несовершеннолетнего, которому 14 лет, и он уже может быть привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. В итоге в отношении того ребенка, который вроде бы и учится хорошо, и участвует во всех мероприятиях школьных, составляется административный протокол, его рассматривают на комиссии. Вроде бы ничего такого и не сделал, чтобы такое злостное хулиганство, а в итоге последствия такие.