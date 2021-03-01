Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?

Новости Беларуси. Первый день весны принес белорусам ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Они принимались после широкого общественного обсуждения.

Новые Кодексы готовились больше года. Только на первом этапе, когда была анонсирована разработка закона, в Палату представителей поступило 600 предложений от граждан. Законодатели отмечают, что каждая статья подсказана жизнью. Главный тренд новых КоАП и ПИКоАП – профилактический диалог. 1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?

Штраф до 100 базовых величин. Помимо этого, могут назначить общественные работы или административный арест. 15 суток за участие в несанкционированных акциях. Повторно – в два раза больше.