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Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?

01 марта 2021 17:46
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Новости Беларуси. Первый день весны принес белорусам ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Они принимались после широкого общественного обсуждения.

Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?-1

Новые Кодексы готовились больше года. Только на первом этапе, когда была анонсирована разработка закона, в Палату представителей поступило 600 предложений от граждан. Законодатели отмечают, что каждая статья подсказана жизнью. Главный тренд новых КоАП и ПИКоАП – профилактический диалог.

1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?

Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?-4

Штраф до 100 базовых величин. Помимо этого, могут назначить общественные работы или административный арест. 15 суток за участие в несанкционированных акциях. Повторно – в два раза больше.

Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?-7

Например, во Франции за проведение нелегального массового мероприятия – год лишения свободы и штраф 15 тысяч евро.

# Закон # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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