Что важно знать каждому водителю Беларуси? Разбираемся в новом КоАП

Новости Беларуси. Первый день весны принес белорусам ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Они принимались после широкого общественного обсуждения. Главные новшества: административная ответственность по многим правонарушениям смягчена, а порядок привлечения граждан и организаций, а также ИП к административной ответственности упрощен. Ставка на воспитательный и профилактический характер. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

К правовой новинке уже подготовились и книжные магазины. Новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс уже можно приобрести и изучить.

На первых страницах главное ноу-хау – градация правонарушений. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение. Но за повторное нарушение, а так же значительное и грубое предусмотрена серьезная ответственность.

Здравствуйте, ГАИ Московское, инспектор Великоборец. Документы ваши, пожалуйста.

1 марта, как и обычно, экипаж Артура Великоборца вышел на линию. Проверка документов, общение с водителями. Диалог, надеются инспекторы, станет проще. Новые грани открыл новый Административный кодекс. К примеру, за управление без техосмотра, отсутствие «автогражданки» или, скажем, не пристегнутый ремень безопасности или разговор по телефону на первый раз сделают предупреждение.

Артур Великоборец, инспектор ДПС ГАИ Московского РУВД Минска:

Это будет помечаться в базе, то есть конкретно будет написано, что водителю сделано предупреждение. Водитель более позитивно реагирует, когда знает, что уже штрафа нет. Надеюсь, это на пользу им пойдет в дальнейшем.

За значительные и грубые нарушения, коими являются лихачество и езда в нетрезвом виде, наказания по-прежнему весомые. По вине нетрезвых водителей в 2020-м – 115 погибших. Для кого-то просто цифры, а для кого-то трагедия. ГАИ надеется, что буква закона повысит культуру вождения.

Нетрезвых водителей разделили на две группы. Слабая степень опьянения – до 0,8 промилле – подразумевает штраф в размере до 2 900 рублей и лишение прав на 3 года. Опьянение свыше 0,8 промилле влечет за собой наложение штрафа почти до 6 000 плюс лишение прав сроком на 5 лет. Если водитель разогнался и превысил разрешенную скорость на 30-40 километров, то получит штраф в размере от 3 до 10 базовых величин. Если скорость оказалась еще выше, то штраф уже до 12 базовых. И главный вопрос: будут ли приходить «письма счастья» по-новому? Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

На законодательном уровне появилась возможность фиксировать непрохождение водителем государственного технического осмотра с помощью приборов, работающих в автоматическом режиме. Поэтому, в принципе, в ближайшее время некоторые водители возможно получат так называемые письма счастья.

Александр Костюкевич, юрист:

Уже можно будет штрафовать и за отсутствие страховки, отсутствие техосмотра, нарушение правил разметки, проезд красного светофора, выезд на полосы общественного движения. Это все в перспективе будет.

Больше шансов на исправление, предупреждение, профилактику. Административный кодекс, по сути, система штрафов за нарушения. А нет нарушений – и штрафов нет.