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Без света остались 6 млн человек. Как магнитные бури могут влиять на технику?

01 марта 2021 19:01
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Новости Беларуси. На ночь с 1 на 2 марта придется пик мощной магнитной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бурю прогнозируют не самую мощную. По крайней мере, для техники на Земле.

Без света остались 6 млн человек. Как магнитные бури могут влиять на технику?-1

Вряд ли из строя выйдет электроника. Хотя такие случаи в истории бывали. Осенью 1859 года на Землю обрушилось мощное «солнечное цунами» – полярное сияние тогда было заметно даже в Гаване. Телеграфные аппараты внезапно остановились, ленты в них загорелись. В Канаде в 1989-м из-за бури сгорел трансформатор на атомной подстанции, оставив без света 6 миллионов канадцев. В том же году другая вспышка на Солнце повредила компьютеры в Торонто, что вызвало остановку торгов на местной фондовой бирже, одной из крупнейших в мире.

Без света остались 6 млн человек. Как магнитные бури могут влиять на технику?-4

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# Магнитные бури # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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