Без света остались 6 млн человек. Как магнитные бури могут влиять на технику?

Вряд ли из строя выйдет электроника. Хотя такие случаи в истории бывали. Осенью 1859 года на Землю обрушилось мощное «солнечное цунами» – полярное сияние тогда было заметно даже в Гаване. Телеграфные аппараты внезапно остановились, ленты в них загорелись. В Канаде в 1989-м из-за бури сгорел трансформатор на атомной подстанции, оставив без света 6 миллионов канадцев. В том же году другая вспышка на Солнце повредила компьютеры в Торонто, что вызвало остановку торгов на местной фондовой бирже, одной из крупнейших в мире.