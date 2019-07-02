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Солнечное затмение 2 июля. Как оно повлияет на людей

02 июля 2019 09:38
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Наблюдение за интересным явлением можно начинать в 22:23 по Минску, затмение будет длиться примерно 4 с половиной минуты. Белорусы, к сожалению, не увидят это событие, а жителям западного полушария Земли в этом плане повезло больше.   

Солнечное затмение 2 июля. Как оно повлияет на людей -1

В 2019 году уже было 1 солнечное затмение 6 января, но земляне еще смогут понаблюдать за астрономическим явлением 26 декабря.    

Астрологи утверждают, что солнечное затмение может изменить планы многих людей. Внимательным нужно быть 2 июля тем, кто имеет хронические заболевания (особенно заболевания нервной системы и сердца), тем, кто подвержен депрессиям и легко раздражается. В этот день старайтесь сохранять спокойствие и равновесие, а иначе могут появиться проблемы в семье и на работе.   

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# Природные явления # общество

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