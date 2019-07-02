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Праздник обещает быть зрелищным. Генрепетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске

02 июля 2019 08:18
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Новости Беларуси. Накануне в Минске прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости Беларуси,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник обещает быть зрелищным. Генрепетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске-1

Он состоится 3 июля в вечернее время. А это добавит зрелищности торжественному мероприятию, сделает его ярче и позволит посетить парад большему количеству зрителей.

Праздник обещает быть зрелищным. Генрепетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске-4

Механизированная колонна на параде будет более чем наполовину состоять из новых и модернизированных образцов техники. Это 22 парадных расчета во главе с легендарным танком «червоны»Т-34. В параде к 3 июля будет задействовано 280 единиц колёсной и гусеничной техники и 3 тысячи военнослужащих из 8 государств.

Праздник обещает быть зрелищным. Генрепетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске-7

Максат Рахимдинов, командир знаменной группы РПК Вооруженных сил Кыргызстана:
Не первый раз участвуем в таких парадах. До этого тоже участвовали в 2010, в 2015 году.

Во время воздушного парада над Минском пролетят учебно-боевые самолеты, вертолеты, штурмовики, истребители и военно-транспортные самолеты. Пройдёт авиация на высоте около 250 метров. 1 июля в репетиции принимали участие ВКС России.

# Беларусь помнит # общество # Максат Рахимдинов # Фотофакт

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