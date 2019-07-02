Александр Лукашенко: «Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания»

Александр Лукашенко подчеркнул, что «Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокорённости нашего народа. Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений. Стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси – суверенной, сильной, процветающей страны», – говорится в поздравлении.