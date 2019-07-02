«Будет оберегать от бед». Всем младенцам в роддомах Минска подарят ползунки и игрушки с вышиванкой

Национальный колорит, этническая одежда и модный мировой тренд – это всё о вышиванке. Всё чаще белорусы предпочитают заморским узорам родной. Это не просто наряд, это выражение культурной и национальной позиции, самоопределения гражданской и духовной сознательности. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – секретарь Центрального комитета БРСМ – Юлия Зинкевич и первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ» – Сергей Клишевич. Когда-то было такое время, когда носить белорусское было не так уж и модно, а сейчас это такой тренд. И сами белорусы, и иностранцы всё чаще и чаще обращают внимание на наши национальные наряды. С чем это связано? Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я могу с вами немного не согласиться, потому что, наверное, у каждого в доме есть то, что напоминает им об их семье: это рушники, салфетки. Даже когда у нас молодёжь, молодые пары создают семьи, выходят замуж, они обращаются к этой культуре, это было давно. В последнее время, конечно, молодёжь стала активно носить майки-вышиванки, ленточки-вышиванки. Сейчас даже модно и чехлы на телефонах делать с орнаментом, даже татуировки. Поэтому это очень хорошо, что молодёжь узнает свои символы, потому что наш орнамент – это своеобразный оберег. Каждый символ что-то значит.

Несёт ли в себе цвет этих узоров какую-то символику? Юлия Зинкевич:

Время течёт, оно меняется, поэтому молодёжь приносит свои краски. За основу берётся тот орнамент, который что-то значит, но каждый может добавить что-то своё. Поэтому сейчас модный тренд – это не только бело-красный, но и голубой, жёлтый. Но всё равно суть того, что закладывается. Есть символы, которые относятся к матери, к детям, к здоровью, к солнцу, потому что у нас очень богатый список белорусских орнаментов. Каждый выбирает то, что ближе ему и что он хочет для себя этим показать.

Если вносить какие-то изменения, перестает ли это быть оберегом? Юлия Зинкевич:

Мы храним традиции, мы их помним, поэтому да, молодёжь не просто так надевает какую-то майку или вешает себе ленточку-вышиванку. Она узнаёт, потому что это символ молодости, это символ жизни, это символ здоровья, это то, что сейчас привлекает современную молодёжь.

Расскажите подробнее про конкурс фотографии. Юлия Зинкевич:

У нас уже несколько лет проходит конкурс фото-селфи с вышиванкой и могу сказать, что сейчас он активно проходит. У нас 2 июля будет как раз подведение итогов и он включает в себя участие не только молодёжи. У нас это селфи с вышиванкой и фото с младенцами, это фото семьи, это фото детей, любой участник может принять участие. У нас каждый год более 1 000 фотографий приходит на этот конкурс. Очень приятно, что в сундуки к бабушкам залазят, смотрят, какие были наряды прошлых лет, надевают, меряют, что-то добавляют новое и очень замечательные фотографии потом получаются.

Есть ли узоры, которые предназначены только для младенцев, для стариков? Юлия Зинкевич:

Есть определённые символы, которые вот именно для детей, для семьи. Мужские символы, женские символы и детские.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Это целая наука, белорусский фольклор, который изучает наши белорусские символы, и целые научные труды издаются. Безусловно, для молодёжи это, в первую очередь, красота, это, действительно, красиво. Во-вторых, это индивидуально, когда приезжаешь в таком символе, в такой одежде с вышиванкой в другую страну, такого нет просто, на тебя все обращают внимание, ты не как все. Это тоже сегодня привлекает молодёжь. Ну, и в-третьих, это, конечно, символ нашей независимости, это символ сопричастности к стране, к нации, вот это сегодня очень актуально и это притягивает сегодня молодёжь к вышиванке, к нашим традициям, к нашим символам. Поэтому какие-то здесь более научные углубления, этим занимается специалист, но для молодёжи – это символ Беларуси. Любая вышиванка – это символ Беларуси, это символ чего-то такого родного, но и символ красоты, в первую очередь, потому что, действительно, вышиванка – это очень красиво, это очень индивидуально. Вы являетесь одним из кураторов проекта Союза молодёжи «Беларусь – крыніца натхнення», в рамках которого День вышиванки и будет сегодня проходить. Что за проект? Сергей Клишевич:

Задача нашего проекта «Беларусь – крыніца натхнення» – это, в первую очередь, популяризация белорусских символов, белорусских традиций, сегодня это очень актуально в любых совершенно формах. «Беларусь – крыніца натхнення» – это совершенно разный набор всевозможных проектов и конкурсов.

Расскажите подробнее про акцию «Падары немаўляці вышыванку». Юлия Зинкевич:

Эта акция у нас проходит в рамках Дня молодёжи, потому что совсем недавно мы его праздновали и в рамках Дня Независимости Республики Беларусь. Мы поздравляем тех мам, которые родили своих детей. Мы посещаем роддома, дарим ползунки с вышиванкой, это оберег будет, также игрушки, тоже с оберегом.