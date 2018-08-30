Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых
Потеплело – похолодало, изменились влажность или давление – в природе постоянно что-то меняется, на эти перепады реагирует и наш организм. До 20% даже абсолютно здоровых людей чувствительны к погоде, а среди людей с заболеваниями метеозависимых – около 70%.
Примерно 20 дней в году – совсем тяжёлые для самочувствия.
В это время происходит вдвое больше инсультов, втрое – инфарктов.
Людмила Гулевич, врач-терапевт:
В эти дни лучше отдохнуть, лучше не высовываться, лучше не переедать, не перерабатывать, то есть, устроить себе вот такой относительный релакс. У пациентов с хроническими заболеваниями может ухудшиться течение заболевания. Консультируйтесь со своим врачом по этому поводу – возможно, вы получите рекомендации, что ещё можно принять в эти дни, чтобы не усугубить ваше состояние
Вялость или, наоборот, нервозность, головокружение или учащённое сердцебиение. На всех плохая погода влияет по-разному. Но есть общие правила.
Что не надо делать метеочувствительным людям в дни с плохой погодой?
Физические нагрузки – это не только грядки копать. Это и стирки, уборки.
Отложите все дела, даже рутинные домашние.
Откажитесь от просмотра «ужастиков», боевиков.
Не дёргайте нервную систему, и без того испытывающую нагрузку.
Не планируйте встречи, не принимайте решения и не выясняйте отношения.
Главное – просто пережить этот день, без подвигов и конфликтов.
В городах метеозависимых людей больше. Климат здесь – далёкий от природного: загрязнённый воздух, повышенный шум. А в каждом районе – ещё и свои микроклиматы, и, перемещаясь по городу, мы попадаем в разные метеоусловия.
На помощь придёт природа – полезные травы.
Гипотоникам поможет отвар из корней солодки.
Рецепт отвара из корней солодки:
1-2 чайной ложки корней
1 стакан кипятка
Справиться с «погодным стрессом» поможет правильное питание.
Отдайте предпочтение молочно-растительной диете.
Татьяна Ерофеева, врач-терапевт:
Еда должна быть более лёгкой, то есть, не должно быть тяжёлых, жирных и жареных продуктов, потому что на их переваривание тратится много энергии. Метеочувствительные люди в неблагоприятные дни должны есть меньше, чаще и больше пить жидкости.
А ещё можно попробовать светотерапию.
В слякотный сезон и просто нехватка солнечного света делает нас вялыми и приводит к хандре, ведь из-за этого понижается уровень серотонина – гормона счастья. Поднимет его даже искусственное освещение – яркое, на протяжении часа. Возьмите на заметку и будьте здоровы!