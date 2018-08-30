Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых

Примерно 20 дней в году – совсем тяжёлые для самочувствия.

Потеплело – похолодало, изменились влажность или давление – в природе постоянно что-то меняется, на эти перепады реагирует и наш организм. До 20% даже абсолютно здоровых людей чувствительны к погоде, а среди людей с заболеваниями метеозависимых – около 70%.

В это время происходит вдвое больше инсультов, втрое – инфарктов.

Людмила Гулевич, врач-терапевт:

В эти дни лучше отдохнуть, лучше не высовываться, лучше не переедать, не перерабатывать, то есть, устроить себе вот такой относительный релакс. У пациентов с хроническими заболеваниями может ухудшиться течение заболевания. Консультируйтесь со своим врачом по этому поводу – возможно, вы получите рекомендации, что ещё можно принять в эти дни, чтобы не усугубить ваше состояние

Вялость или, наоборот, нервозность, головокружение или учащённое сердцебиение. На всех плохая погода влияет по-разному. Но есть общие правила.