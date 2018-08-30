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Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых

30 августа 2018 14:49
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Потеплело – похолодало, изменились влажность или давление – в природе постоянно что-то меняется, на эти перепады реагирует и наш организм. До 20% даже абсолютно здоровых людей чувствительны к погоде, а среди людей с заболеваниями метеозависимых – около 70%.

Примерно 20 дней в году – совсем тяжёлые для самочувствия.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-1

В это время происходит вдвое больше инсультов, втрое – инфарктов.

Людмила Гулевич, врач-терапевт:
В эти дни лучше отдохнуть, лучше не высовываться, лучше не переедать, не перерабатывать, то есть, устроить себе вот такой относительный релакс. У пациентов с хроническими заболеваниями может ухудшиться течение заболевания. Консультируйтесь со своим врачом по этому поводу – возможно, вы получите рекомендации, что ещё можно принять в эти дни, чтобы не усугубить ваше состояние

Вялость или, наоборот, нервозность, головокружение или учащённое сердцебиение. На всех плохая погода влияет по-разному. Но есть общие правила.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-4

Что не надо делать метеочувствительным людям в дни с плохой погодой?

Физические нагрузки – это не только грядки копать. Это и стирки, уборки.

Отложите все дела, даже рутинные домашние.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-7

Откажитесь от просмотра «ужастиков», боевиков.

Не дёргайте нервную систему, и без того испытывающую нагрузку.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-10

Не планируйте встречи, не принимайте решения и не выясняйте отношения.

Главное – просто пережить этот день, без подвигов и конфликтов.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-13

В городах метеозависимых людей больше. Климат здесь – далёкий от природного: загрязнённый воздух, повышенный шум. А в каждом районе – ещё и свои микроклиматы, и, перемещаясь по городу, мы попадаем в разные метеоусловия.

На помощь придёт природа – полезные травы.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-16

Гипотоникам поможет отвар из корней солодки.

Рецепт отвара из корней солодки:

1-2 чайной ложки корней

1 стакан кипятка

Справиться с «погодным стрессом» поможет правильное питание.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-19

Татьяна Ерофеева, врач-терапевт:
Еда должна быть более лёгкой, то есть, не должно быть тяжёлых, жирных и жареных продуктов, потому что на их переваривание тратится много энергии. Метеочувствительные люди в неблагоприятные дни должны есть меньше, чаще и больше пить жидкости.

А ещё можно попробовать светотерапию.

Отдайте предпочтение молочно-растительной диете. И ещё 9 лайфхаков для метеозависимых-22

В слякотный сезон и просто нехватка солнечного света делает нас вялыми и приводит к хандре, ведь из-за этого понижается уровень серотонина – гормона счастья. Поднимет его даже искусственное освещение – яркое, на протяжении часа. Возьмите на заметку и будьте здоровы!

# Консультация врача # Здоровье

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