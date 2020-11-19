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Солигорск готовится к Новому году. Какие праздничные товары появились в магазинах?

19 ноября 2020 14:32
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Новости Беларуси. В центральном регионе началась активная подготовка к наступающим праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солигорск готовится к Новому году. Какие праздничные товары появились в магазинах?-1

Чтобы почувствовать атмосферу зимы, местные жители спешат в магазины в поисках оригинальных новогодних подарков. Так, на прилавках солигорских универмагов уже можно встретить праздничную атрибутику на любой вкус.

Солигорск готовится к Новому году. Какие праздничные товары появились в магазинах?-4

Подробности в видеоматериале Алеси Ивановой.

# Новый год # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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