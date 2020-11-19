Солигорск готовится к Новому году. Какие праздничные товары появились в магазинах?

Новости Беларуси. В центральном регионе началась активная подготовка к наступающим праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы почувствовать атмосферу зимы, местные жители спешат в магазины в поисках оригинальных новогодних подарков. Так, на прилавках солигорских универмагов уже можно встретить праздничную атрибутику на любой вкус.