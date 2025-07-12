Праздник без границ и входных билетов. «Славянский базар» продолжает удивлять гостей

Полная картина этого фестивального дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестивальный Витебск превратился в одну сплошную концертную площадку. Свои таланты объединили ремесленники, музыканты, артисты, спортсмены, журналисты и даже блогеры, которые в этом году стали полноправными участниками форума.

Праздник без границ и входных билетов. «Славянский базар» продолжает удивлять жителей и гостей северной столицы.

Мы приехали из Псковской области, из города Великие Луки. Получилось так, что не досталось билетов на конкурсный концерт. Пойдем просто на вечерний юмористический и погуляем по городу. Здесь очень много ярмарок.

Нам нравится атмосфера фестиваля. Я уже второй раз, дети первый. И с каждым годом, наверное, все лучше и лучше.

С самого утра в Витебске ремесленники и народные умельцы представляют свою продукцию. Картины, сумки, сувениры – увезти частичку фестиваля с собой хочет каждый.

Лилия Коваленко, ремесленник: Покупатели, когда заходят в салон, спрашивают: у вас что есть с Шагалом? А у нас есть. Всегда что-нибудь есть: сувенир, тарелка. И мы рады. Мы готовы идти навстречу покупателю.

Наталья Маркова, ремесленник: У нас есть броши, магниты. Вот это моя разработка, я сама придумала. Каждый год участвуем, рады видеть гостей. Всегда праздничное настроение, всегда весело, задорно.

Анатолий Ярмоленко про «Славянский базар»: это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет. Подробнее.

На танцевальном турнире встретились больше 80 пар из Беларуси и России. Витебск принимает состязание в 12-й раз. Кульминация состязаний – массовое исполнение танца «Базар». Вот он, наш культурный код.

Фестивальный Витебск – город, где сбываются мечты. О том, как важно верить в чудо, рассказывает семейный шоу-мюзикл «Мечтатели». Трюки с полетами над залом, динамичные видеопроекции и уникальные декорации-трансформеры за считаные секунды погружают зрителя в оригинальный сюжет постановки.

Александр Еловских, композитор, музыкальный руководитель шоу-мюзикла «Мечтатели» (Россия):

Мюзикл у нас современный, с совершенно разными элементами кроссовера, оперного пения, танцевальной музыки, красивой баллады.

Через искусство к миру и взаимопониманию – формула, по которой вот уже 34-й год живет «Славянский базар». Завтра Витебск официально попрощается с международным форумом, а пока есть возможность как следует надышаться фестивальным воздухом.