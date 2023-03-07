Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!
Новости Беларуси. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал детали задержания преступников, которые причастны к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Беларусь неизменна в своей политике: ни на кого нападать мы не будем. Но стоит кому-то посягнуть на нашу территорию – ответ не заставит ждать. Тем более что техническое оснащение белорусской армии на достойном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен обрадовать: позавчера испытали ракету «Бук», нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу Родину.
Беларусь никогда не отнесется к терроризму как к данности. И если подобная ситуация повторится, будут подняты уже не тысячи, а сотни тысяч военнослужащих, которые, бесспорно, как и во всей этой истории, блестяще справятся с поставленными задачами. Поручение Президента – всех, кто отличился в операции, поддержать.
Александр Лукашенко:
Я прошу вас всех, даже если их будут тысячи, наших ребят, которые проводили эту операцию и участвовали в ней, представить к награждению государственными наградами. Кого нужно – поддержать материально, морально, как угодно. Эти ребята не должны быть забыты. Вы совершили невероятное. Это войдет в соответствующие учебники. Не забывайте об этом. Мы не должны забывать таких людей.
В современном мире вопрос безопасности, суверенитета и независимости Беларуси стоит крайне остро. Но быстрое реагирование спецслужб показало, что мы готовы дать отпор.
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