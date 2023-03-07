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Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!

07 марта 2023 21:15
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Новости Беларуси. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал детали задержания преступников, которые причастны к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!-1

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Инцидент с российским самолетом А-50 стал показательным и во многом обличающим. По крайней мере, с Зеленского маска спала.

Лукашенко: Зеленский – просто гнида! Я думал, что Украине нужен мир. Подробности.

Беларусь неизменна в своей политике: ни на кого нападать мы не будем. Но стоит кому-то посягнуть на нашу территорию – ответ не заставит ждать. Тем более что техническое оснащение белорусской армии на достойном уровне.

Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен обрадовать: позавчера испытали ракету «Бук», нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу Родину.

Беларусь никогда не отнесется к терроризму как к данности. И если подобная ситуация повторится, будут подняты уже не тысячи, а сотни тысяч военнослужащих, которые, бесспорно, как и во всей этой истории, блестяще справятся с поставленными задачами. Поручение Президента – всех, кто отличился в операции, поддержать.

Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!-7

Александр Лукашенко:
Я прошу вас всех, даже если их будут тысячи, наших ребят, которые проводили эту операцию и участвовали в ней, представить к награждению государственными наградами. Кого нужно – поддержать материально, морально, как угодно. Эти ребята не должны быть забыты. Вы совершили невероятное. Это войдет в соответствующие учебники. Не забывайте об этом. Мы не должны забывать таких людей.

В современном мире вопрос безопасности, суверенитета и независимости Беларуси стоит крайне остро. Но быстрое реагирование спецслужб показало, что мы готовы дать отпор.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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