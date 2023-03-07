Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!

Новости Беларуси. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал детали задержания преступников, которые причастны к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен обрадовать: позавчера испытали ракету «Бук», нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу Родину. Беларусь никогда не отнесется к терроризму как к данности. И если подобная ситуация повторится, будут подняты уже не тысячи, а сотни тысяч военнослужащих, которые, бесспорно, как и во всей этой истории, блестяще справятся с поставленными задачами. Поручение Президента – всех, кто отличился в операции, поддержать.