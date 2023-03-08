Ольга Шпилевская: после трагедии в Сирии и Турции БСЖ собрал гуманитарный груз. Мы очень рады, что помогли

Новости Беларуси. Найти призвание представительницам прекрасного пола помогает и Белорусский союз женщин. Бизнес-конференции, мастер-классы и благотворительность лишь малая часть проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, накануне общественное объединение объявило сбор средств для лечения детей со сложными генетическими заболеваниями.

Ольга Шпилевская, председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Любая беда, любая боль любого человека, несмотря на то, в какой точке мира он находится и в какой стране он живет – дружественной или недружественной, болью в сердце каждой женщины-белоруски отражается точно. Когда случилась трагедия в Сирии и Турции, безусловно, Белорусский союз женщин собрал гуманитарный груз. Это была первая история отправки международного груза, и мы с этим справились. Мы очень рады, что мы людям помогли.