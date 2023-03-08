Ольга Шпилевская: после трагедии в Сирии и Турции БСЖ собрал гуманитарный груз. Мы очень рады, что помогли
Новости Беларуси. Найти призвание представительницам прекрасного пола помогает и Белорусский союз женщин. Бизнес-конференции, мастер-классы и благотворительность лишь малая часть проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, накануне общественное объединение объявило сбор средств для лечения детей со сложными генетическими заболеваниями.
Ольга Шпилевская, председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Любая беда, любая боль любого человека, несмотря на то, в какой точке мира он находится и в какой стране он живет – дружественной или недружественной, болью в сердце каждой женщины-белоруски отражается точно. Когда случилась трагедия в Сирии и Турции, безусловно, Белорусский союз женщин собрал гуманитарный груз. Это была первая история отправки международного груза, и мы с этим справились. Мы очень рады, что мы людям помогли.
К слову, в 2022 году ряды БСЖ пополнили около 12 тысяч женщин. И эта цифра, безусловно, будет расти, ведь в менталитете белорусок заложена духовность, которая выражается в добре, милосердии и взаимопомощи.
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