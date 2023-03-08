Прямой эфир

«Крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём женщин

08 марта 2023 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня им поздравления, цветы и подарки. 8 Марта в нашем календаре неизменно самый нежный, трепетный и весенний праздник. Нет семьи, где бы не отмечали День женщин. Искренние поздравления соотечественницам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём женщин-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждая из вас олицетворяет собой величие материнства и уют семейного очага, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле, огромную нравственную силу в сохранении наших многовековых традиций, на которых мы вместе строим будущее Беларуси. Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим свои знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете нам, мужчинам, становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!
07 марта 2023 21:15

Лукашенко: испытали ракету для комплекса «Бук». Полетела куда надо и сделала всё, что надо!

Хрупкая женщина стала руководителем хозяйства и подняла его с колен. Поговорили с «Женщиной года» Гомельской области
07 марта 2023 21:12

Хрупкая женщина стала руководителем хозяйства и подняла его с колен. Поговорили с «Женщиной года» Гомельской области

Головокружение и предобморочное состояние. Что может помочь при панической атаке?
07 марта 2023 21:10

Головокружение и предобморочное состояние. Что может помочь при панической атаке?