«Крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём женщин

Новости Беларуси. Сегодня им поздравления, цветы и подарки. 8 Марта в нашем календаре неизменно самый нежный, трепетный и весенний праздник. Нет семьи, где бы не отмечали День женщин. Искренние поздравления соотечественницам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждая из вас олицетворяет собой величие материнства и уют семейного очага, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле, огромную нравственную силу в сохранении наших многовековых традиций, на которых мы вместе строим будущее Беларуси. Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим свои знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете нам, мужчинам, становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества.