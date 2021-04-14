Вынесен приговор по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова

Новости Беларуси. Брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое наказание назначил суд Октябрьского района в Могилеве. Обвиняемые во время вынесения приговора не присутствовали, ранее на одном из судебных заседаний их удалили из зала за нарушение порядка.

Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемые как администраторы одного из YouTube-каналов с августа 2019 года по июнь 2020 года создали и разместили на названной платформе многочисленные видео- и фотофайлы с ложной оценкой действий представителей власти. Кроме того, они призывали к незаконным массовым мероприятиям граждан Республики Беларусь. Впоследствии эти призывы были поддержаны их соратниками во время электоральной кампании.