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Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик

26 июня 2021 11:57
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Настоящий африканский зной, который обещали синоптики, проявил себя в полной мере, рассказали в программе «Плюс-минус».

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-1

Июньское солнце оказалось безжалостным, в итоге температурный фон на неделе не раз превысил климатическую норму. Столбик термометра поднимался выше +35 °С. Из-за жары страна несколько дней жила в режиме красного уровня опасности. И лишь к концу недели с запада стало веять прохладой, кое-где пришли долгожданные дожди.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше? Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе?

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-4

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
После недельного испытания экстремальной жарой в Беларусь возвращается умеренно теплая погода. В начале первой половины недели Беларусь будет находиться в основном в поле пониженного атмосферного давления. Сформируется малоподвижный циклон, который будет способствовать поступлению относительно прохладных и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря и Финского залива.

Преимущественно по восточной половине республики прогнозируется облачная с кратковременными дождями погода, местами прогремят грозы. Все эти дни в ночные часы по стране ожидается в основном от 13 до 20 градусов тепла, в дневное время по стране прогнозируется +21 – +27 °C. В начале июля погода вернет себе летние краски. С поступлением более теплых воздушных масс с Западной Европы дневной максимум в республике повысится до +23 – +29 °C, на юге Беларуси до +30 – +31 °C. В отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-7

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-9

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-11

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-13

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-15

Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Виктория Матвиенко # Фотофакт

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