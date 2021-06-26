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Президент – работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависят мир и согласие в нашем обществе

26 июня 2021 11:26
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Новости Беларуси. Прокуратура Беларуси 26 июня отмечает свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент – работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависят мир и согласие в нашем обществе-1

История ведомства начинается с 1922 года. Значительная часть деятельности прокурорских работников проходит под грифом «для служебного пользования». Вместе с тем особенно последний год показал открытость системы. Прокуратурой проделана значительная работа по защите конституционного строя. Одна из наиболее важных задач сегодня – противодействие внешнему санкционному и информационному давлению.

С профессиональным праздником работников и ветеранов органов прокуратуры поздравил Президент.

Президент – работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависят мир и согласие в нашем обществе-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От вашей четкой, слаженной работы и принципиальной позиции во многом зависит дальнейшее развитие Беларуси, гражданский мир и согласие в нашем обществе, поскольку вы координируете правоохранительную деятельность государственных органов. Защищаете конституционный строй, эффективно противодействуя всем попыткам дестабилизировать обстановку в стране. Вносите весомый вклад в обеспечение законности, прав граждан, суверенитета и национальной безопасности.

Александр Лукашенко убежден, что прокурорские работники и впредь будут с честью служить Отечеству, решая поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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