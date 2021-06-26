«У многих детей первая доза часто бывает последней». Как в Беларуси помогают людям отказаться от наркотиков

Проблема наркомании – одна из наиболее актуальных. Жажда новых ощущений зачастую приводит к гибели. Буквально в апреле 2021 года три девушки решили попробовать белый порошок. После ярких галлюцинаций одна из них потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть. К сожалению, таких примеров много.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Наркотики бывают очень разные. Последние 10 лет это наплыв синтетических наркотиков, о которых до сих пор мы многого не знаем. Случаи смертей во всем мире ассоциируются с приемом синтетических наркотиков. Исследования их воздействия на молодой организм практически отсутствуют, потому что у многих детей эта первая доза часто бывает последней.

Кратковременная эйфория после очередной дозы отнимает у человека здоровье. Нередко желание расслабиться приводит к психическим расстройствам, болезням внутренних органов, передозировке и суициду. Однажды попробовав наркотики, человек просто теряет себя.

Алексей Александров:

Когда у человека развивается зависимость, она состоит из нескольких симптомов. Это тяга, достаточно сильное влечение, желание, иногда непреодолимое, и невозможно разубеждением, объяснением, какими-то даже устрашениями и угрозами человека в этот момент остановить. Он выкрутится, найдет способ и пойдет найдет тот наркотик, которого ему хочется. Второй момент – постоянный рост дозы, достаточно долго он продолжается. Третий момент – развитие состояния ломки, большого физического дискомфорта. Не всегда это боль, у новых наркотиков это гнев, раздражение, бессонница, депрессия.

Распрощаться с зависимостью в одиночку удается немногим. Поддержка близких, сильное внутреннее желание бросить и помощь специалистов помогут выбраться из тяжелой жизненной ситуации. Лечение включает в себя целый комплекс мер и может проводиться анонимно.

Алексей Александров:

У нас работает кабинет заместительной терапии, социальное сопровождение, работают психологи, консультанты. Кто хочет пройти долгосрочную программу – работает программа реабилитации стационарная, есть дневной стационар, медикаментозная, терапевтическая поддержка. Работают группы самопомощи для родственников. Мы работаем в удобное время, после работы приходят близкие, потому что к ним вернутся эти люди, они должны по-новому с ними общаться, взаимодействовать, понимать, что это новая жизнь, выздоровление

В погоне за дозой многие наркоманы прибегают к криминалу. Закладки, выращивание запрещенных растений и изготовление одурманивающих веществ – это вовсе не способ заработка или развлечение, а вполне реальный срок.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Часть 1 статьи 328 УК предусматривает уголовную ответственность за незаконные действия с наркотиками, связанные с их хранением, перевозкой, пересылкой, до 5 лет ограничения свободы либо от 2 до 5 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 328 УК предусматривает ответственность за действия, связанные с наркотическими средствами по их сбыту, в том числе по перевозке и хранению с целью сбыта, и устанавливает уголовную ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы. Те же действия, связанные со сбытом, совершенные группой лиц, а также в отношении сильнодействующих наркотических средств, психотропных веществ либо в крупном размере, устанавливают уголовную ответственность от 8 до 15 лет лишения свободы.

Органы внутренних дел и общественные организации регулярно проводят мероприятия, чтобы рассказать молодежи о медицинских и правовых последствиях наркомании. За каналами сбыта психотропов также ведется особый контроль.

Александр Сазонов:

За пять месяцев текущего года было пресечено семь каналов поставки наркотиков, выявлены 14 помещений, связанных с выращиванием наркосодержащих растений. Органы внутренних дел на постоянной основе отслеживают ситуацию, которая происходит в интернете по сбыту наркотических средств, психотропных веществ. Принимаются меры по установлению лиц, которые занимаются сбытом посредством интернета, и привлечению их к уголовной ответственности.