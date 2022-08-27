Сохранить скриншот переписки и проверить карту. В милиции рассказали, как вернуть деньги, украденные мошенниками

Стремительное развитие технологий во всем мире привело к такому же стремительному увеличению количества киберпреступлений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Появилось множество видов мошенничеств с использованием конфиденциальных данных в корыстных целях.

Сергей Шуманский, ведущий:

Не стоит думать, что если вы ничего не знаете о злоумышленнике, то и дело в целом безнадежно. За время существования интернет-мошенничества правоохранительные органы выработали вполне эффективные меры расследования подобных дел. Поэтому не нужно отказываться от обращения в милицию по причине небольшой суммы похищенных денег или надуманного чувства стыда за собственную беспечность. Любые сведения о злоумышленниках помогают в раскрытии подобных преступлений. О том, как не попасться на удочку фишеров, и что делать, если вы уже стали жертвой мошенников, поговорим со старшим оперуполномоченным по особо важным делам управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Юрием Смоликовым. Сергей Шуманский:

Коль мы уже заговорили о мошенничествах, в том числе интернет-мошенничествах, какие виды сегодня в столице распространены? Основные виды – сдача квартир и приобретение автомобиля

Юрий Смоликов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Основными видами, которые совершаются на территории Минска, являются следующие: мошенничество, которое совершается под предлогом сдачи квартир в аренду либо под предлогом приобретения автомобиля. Также имеют место случаи, когда мошенничество совершается под предлогом оказания услуг по приобретению товаров на различных торговых площадках либо в социальных сетях, например Kufar. Одним видом можно рассмотреть вопрос мошенничества по неисполнению долговых обязательств. Это достаточно обширный вид, где люди сталкиваются с проблемами, которые разрешаются либо судебным порядком, либо в области уголовно-процессуального закона. В настоящее время есть и такие виды мошеннических действий, которые связаны с тем, что владельцы банковских карточек передают свои персональные данные другим лицам, которые не являются банковскими работниками, и в дальнейшем денежные средства с их карточек пропадают. Кроме этого, в Минске появился новый вид мошенничества, связанный с тем, что курьерам передаются крупные суммы денежных средств под предлогом оказания помощи близким родственникам, которые попали в ДТП. В целях предотвращения причиненного морального или материального вреда или непривлечения к уголовной ответственности курьер получает денежные средства и пользуется ими для других нужд. Это основной вид, который в этом году наиболее распространен. Есть много граждан, которые пострадали от этой категории преступлений. Сергей Шуманский:

Если выразить это в цифрах, какая-то общая статистика. Юрий Смоликов:

Что касается статистики совершенных преступлений на территории Минска, в настоящее время совершено более 1 000 преступлений. По сравнению с прошлым годом рост составил 480 преступлений. Раскрываемость данного вида преступлений составляет более 60 %. Сергей Шуманский:

Если вернуться к сюжету и к одному из эпизодов, что касается квартирных афер, мошенничеств на сдаче квартир, насколько часто такие ситуации встречаются? Может быть, всплеск происходит в осенний период, когда студенты приезжают в Минск и начинают искать квартиры? Как себя потерпевшим вести? Есть ли шанс найти эти деньги, взыскать? Проверьте реквизиты банковской карточки. Если деньги ушли в банк Беларуси, найти их труда не составляет

Юрий Смоликов:

В осенний период, когда студенты приезжают в Минск, пытаются на своем уровне либо с помощью знакомых снять жилье. Минск – это столица, и это уже не так просто сделать. Есть определенные моменты, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать материальных затрат. Первое, что необходимо сделать, – убедиться в том, что собственником квартиры является то лицо, с которым вы ведете либо переписку, либо разговор, либо хотите встретиться и обсудить данный вопрос для его разрешения. Как показывает практика, многие граждане пренебрегают этим и, надеясь на то, что это знакомые, друзья, списываются в интернете, Viber, других мессенджерах, доверяют тому гражданину, дают ему возможность завладеть собственными деньгами, что не следует делать. Со стороны закона необходимо в первую очередь встретиться с указанным гражданином, проверить наличие документов на эту квартиру. Это может быть либо документ, удостоверяющий право собственности. Необходимо сверить это с паспортными данными человека и физически его удостоверить, что это Иванов Иван Сергеевич, который действительно является владельцем этой квартиры. Кроме этого, необходимо сделать следующую процедуру, в частности заключить договор. Договор заключается между собственником и нанимателем. Экземпляр договора останется в ЖЭС, и после его заключения человек, который является собственником, имеет право данную квартиру передавать в наем, а наниматель – пользоваться этой квартирой. Основная задача этого договора найма жилого помещения – урегулировать правоотношения, возникшие между нанимателем и собственником, потому что иногда между ними возникают споры, которые разрешаются в рамках этого договора, где пошагово указаны события, каким образом что необходимо делать. Да, есть моменты, когда оплата происходит путем зачисления на банковские карточки, другие реквизиты, которые указываются вроде как собственником, но гражданин не удостоверяется в этих моментах, полагается на то, что он действительно уверен в этом. В свою очередь правоохранительные органы рекомендуют не делать этого, а убеждаться и проводить договорные обязательства в рамках, которые необходимы – заключить договор, встретиться, проверить документы и удостовериться. В другом случае человек может остаться без денег. При наличии таких ситуаций можно воспользоваться простой функцией, чтобы убедиться, насколько правомерны действия этого лица. Проверьте реквизиты банковской карточки в интернете, есть поисковая система, которая укажет, есть ли такая карточка в Республике Беларусь. Если это «Беларусбанк», надо с человеком встретиться и все равно провести эту процедуру. Если же там банк не существует либо карточка зарегистрирована у офшора в других государствах, естественно, здесь присутствует обман. Если вы это выявили, нужно обращаться либо в правоохранительные органы, либо не заключать такие устные договора в электронном виде.

Сергей Шуманский:

Если это уже произошло, человек перечислил деньги, понял, что это все-таки мошенничество, обман, что делать? Многие считают: 200 рублей, такая сумма, стыдно идти. Юрий Смоликов:

В первую очередь нужно обратиться в банковское учреждение и приостановить процесс перевода денег. Либо заблокировать перевод. Это кратковременное действие, но это нужно делать в момент перевода денег либо в этот же день. В последующем эта функция уже не работает. Если же вы деньги перевели и спустя некоторое время поняли, что вас обманули, вам необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указываются реквизиты, скриншоты переписок, всю полученную вами информацию, в том числе информацию из банка, на какую карточку ушли денежные средства. Если деньги ушли в банковское учреждение Республики Беларусь, большие проблемы найти их и каким образом их сняли, в каком учреждении, банке либо банкомате, труда не составляет. Но для этого нужно знать реквизиты, понимать, где снимали деньги и какая сумма. Тогда можно по этим обстоятельствам проводить проверку и разбираться, почему так произошло. Сергей Шуманский:

При этом переписку желательно сохранить? Юрий Смоликов:

Естественно. Скриншоты подтверждают сам факт диалога и задаваемых вопросов. Причем если мы находим скриншоты у той стороны в телефонах, это прямое доказательство о том, что был договор. Устный, электронный, но он присутствовал. При получении сведений от операторов мобильной связи мы можем увидеть, что между ними происходит соединение в установленном порядке: Либо интернет-соединение, либо соединение по сообщениям. Исходя из того, что мы изымаем эту информацию у обеих сторон, мы видим, что у них есть диалог. Значит, люди между собой заключали какой-то устный договор. Сергей Шуманский:

Что можете сказать по поводу переводов денежных средств удаленно, без встреч, без договоров на какие-то реквизиты? Нужно объективно задавать вопросы. На той стороне обычные люди, которые пытаются получить какую-то выгоду